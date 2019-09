Rareș Bogdan, mesaj TRANȘANT pentru ALDE și Pro România: Nu-i primim în viitorul Guvern

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că liberalii se vor baza pe voturile ALDE și Pro România pentru a da jos Guvernul Dăncilă, dar cele două partide nu vor fi primite într-un viitor Guvern de uniune națională. Rareș Bogdan a explicat că PNL va aștepta, în schimb, sprijin în Parlament, ceea ce înseamnă că vor sta în voturile ALDE și Pro România pentru a-și trece proiectele de lege.

”Eu am spus clar că nu văd PNL stând la masa guvernamentală, într-un eventual cabinet, alături de cei din ALDE și din Pro România. Continui să cred acest lucru. (...) Stăm de vorbă cu ei pentru trântirea Guvernului, dar nu-i primim într-un eventual cabinet, la asta am făcut referire când am spus că PNL, eu nu vrem să stăm la masă cu domnul Tăriceanu și domnul Tudose într-un eventual cabinet”, a declarat europarlamentarul liberal, informează B1.

Întrebat cum vor guverna cei de la PNL în aceste condiții, Rareș Bogdan a răspuns: ”Vom guverna PNL și celelalte forțe de opoziție: PMP-ul domnului Băsescu și al domnului Tomac, USR-ul, care sper să-și asuma responsabilitatea unei guvernări, și sprijiniți din Parlament. Nu mai putem continua așa. Dacă o să rămânem în formula actuală sau gândim un guvern de uniune națională suntem pierduți”.

”Nu mă văd strând și niciun coleg de-al meu responsabil nu se vede stând umăr la umăr cu doamna Grațiela Gavrilescu sau cu domnul de la Energie, care până ieri erau la masa guvernării catastrofale a Vioricăi Dăncilă, a lui Liviu Dragnea, a lui Mihai Tudose și a lui Sorin Grindeanu.

Cum aș putea eu să încerc să mă gândesc că aș putea guverna cu cei care sunt responsabili de întreaga situație în care a ajuns România? Până mai ieri, domnul Tăriceanu era în vârful luptelor cu americanii, cu NATO, cu UE, cu investitorii străini, cu investitorii români...”, a mai spus Rareș Bogdan.