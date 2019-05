VIDEO - Rareș Bogdan: PNL are 27% în ultimul sondaj. Guardiola al nostru se pregătește să formeze noua coaliție de guvernare

Rareș Bogdan, cap de listă PNL la europarlamentare, a declarat duminică, în Focșani, la un miting electoral, că ultimele sondaje de opinie dau partidul la 27% și că următoarele clasate sunt sub 23%, motiv pentru care liderul PNL Ludovic Orban - pe care l-a asemuit cu Pep Guardiola, fostul antrenor al Barcelonei - se pregateste să formeze noua coalitie de guvernare.

„Oameni buni, e pentru prima data cand PNL poate atinge dupa 1990 un scor istoric. Ultimul sondaj de opinie ne arata ca PNL consolidat are 27% si este in crestere. PSD e la 23%, celelate forte vin de la 16% în jos. Sa intelegeti ca faceti parte dintr-un partid mare care sa guverneze tara in urmatorii 5-10 ani. De 7 ani stam in opozitie (...) ati auzit de Guardiola? A adunat oameni, a deschis echipa Barcelonei, a luat tineri. Avem si noi pe Guardiola al nostru, care a deschis partidul si care se pregateste sa formeze noua coalitie de guvernare, presedintele PNL Ludovic Orban”, a declarat Rareș Bogdan.