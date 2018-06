Scenariu 'bombă' - 'PSD şi ALDE se pregătesc să părăsească guvernarea'. Rareș Bogdan, avertisment apocaliptic: 'Vin 10 zile de foc'

Realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", de la Realitatea TV, Rareş Bogdan, prevede, într-o postare pe pagina personală de Facebook, o perioadă neagră pentru ţară. "Vor veni 10 zile de foc", spune acesta, adăugând că PSD şi ALDE se pregătesc deja să părăsească guvernarea.

„PSD si Alde se pregatesc sa paraseasca guvernarea. Dar, nu inainte de a da peste cap Romania, de a-l salva pe infractor si pe acolitii sai din grupul infractional. Saptamana viitoare vor da 3 ordonante de urgenta. Apoi vor parasi guvernarea la presiunea strazii. In prima faza vor da ordonanta de modificare a Codului Penal in asa fel incat Dragnea si acoliti ai sai sa fie salvati. Apoi vor genera haos prin marea ordonanta a amnistiei si gratierii si vor scoate din puscarii infractorii de drept comun. Va urma apoi alta ordonanta a lor prin care isi vor acoperi furtul! Dragnea si acolitii sunt in stare de absolut orice si nu vor ezita sa genereze haosul generalizat. Situatia economica deja extrem de grava se va inrautati si mai mult, iar PSD si ALDE, care stiu foarte bine acest lucru, vor incerca sa arunce guvernarea, ca un cartof extrem de fierbinte, in bratele USR, PNL si Pro Romania si a vesnicului UDMR+Minoritati. Iohannis, PNL si USR nu trebuie sa cada in plasa pe care o vor intinde cei din PSDragnea si Alde care stiu ca mi pot altfel sa se salveze! Vor veni 10 zile de foc pentru Tara!”, scrie Rareș Bogdan, pe Facebook.