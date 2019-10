Rareș Bogdan taie în carne vie în PNL: Mai bine să pice guvernul Orban decât să ne aruncăm în aer electoratul!

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, consideră că liderii care negociaza formarea guvernului Ludovic Orban nu trebuie să cedeze la conditiile UDMR, ALDE si Pro Romania, pentru ca altfel PNL pierde alegatori si mai bine pică guvernul Orban decat sa se intample asa ceva.

„Le-am spus (lui Orban, Turcan, Cîțu, n.red.) sa nu renunte la principii si la toate conditiile pe care noi le-am prezentat la oferta electorala de la europarlamentare si prezidentiale pentru ca in momentul in care am renunta, ne-am trezi cu un electorat dezamagit care s-ar indeparta de PNL. Azi toate sondajele de opinie ne dau intre 32% si 35% si i-am rugat sa nu afecteze bazinul electoral, asta e tot ce le-am spus. Sa negocieze in forta. Sa stea de vorba cu fiecare, dar sa nu cedeze la ce-si doreste dl Hunor, la ce-si doreste dl Ponta, Tariceanu, Pambuccian, pentru ca e in favoarea noastra si a USR sa mergem spre anticipate. Deci daca ei ne cad guvernul nu e nicio problema, putem ajunge la anticipate. Decat sa cedeze la conditionalitati (...) noi suntem cu toate cartile la noi, Presedintele va numi tot un premier de la PNL, nu am nicio indoiala. Dvs. daca ati fi in locul nostru ati negocia cu fiecare grup politic si ati ceda din tot ceea ce cere electoratul nostru? Adica v-ati arunca in aer electoratul?”, a zis Rareș Bogdan, miercuri, la Antena 3.

