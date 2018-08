Rares Bogdan intervine în scandalul Dăncilă - Times New Roman: ' Ei sunt și foarte proști, majoritatea'

Jurnalistul Rareș Bogdan intervine în conflictul dintre premierul Viorica Dăncilă și publicația de satiră Times New Roman.

”Susțin întru totul demersul colegilor de la Times New Roman. Să ne înțelegem: de-a lungul timpului, Times New Roman nu a fost deloc lipsit de aciditate cu mine, dar asta e, dacă exiști în spațiul public, e normal să se vorbească de tine și de bine, și de rău, important e să se vorbească. Prima șansă pentru un produs sau un produs jurnalistic este ca el să existe ca nume. Prima șansă a unui jurnalist este ca el să fie recunscut ca nume, să aibă notorietate, apoi să aibă grijă cum se proiectează în spațiul public, ce fel de mesaje emite. Times New Roman nu a fost întotdeauna prietenos cu mine – dincontră, aș spune – dar cu toate astea, le apreciez întru totul inteligența, îi citesc cu mare, mare plăcere și consider că în acest demers trebuie sprijiniți de toți cei care urăsc incompetența, prostia, urăsc lipsa de bun simț și mai ales lipsa de cultură atroce. În cazul liderilor PSD de astăzi, putem vorbi de o lipsă clară de cultură și de o repetinție generală. Oamenii ăștia cred că au fost repetenții claselor pe care le-au urmat. Nu cred că au avrut vreodată coronița de premiant pe cap, nici măcar aprecierile de mențiune, și cred că au fost la nivelul de ”ultimele bănci din clasă”, dar nu ultima bancă – acolo stau șmecherii și golanii -, ei au fost la nivelul de sub-mediocri, adică undeva pe rândul șapte, banca de la geam.

Bine, ei sunt și foarte proști, majoritatea. Neavând curiozitatea nici măcar să urmărească un post de știri când merg la cumpărături (că ei nu vizitează Parisul, să vadă Notre-Dame, Versailles sau Luvru, ei vizitează cel mult Galeriile de la Paris). Nivelul lor cultural e atât de scăzut încât n-au măcar curiozitatea să urmărească un post franțuzesc sau unul american, să înțeleagă ce se întâmplă cu Macron, ce se întâmpla cu Hollonde sau ce se întâmplă acum cu Donald Trump, ar înțelege să vadă agresivitatea jurnaliștilor francezi sau americani, agresivitatea jurnaliștilor de presă scrisă sau de radio din Marea Britanie, nu ar mai fi atât de pudibonzi și atât de afectați în momentul în care sunt criticați. Cei de la Times New Roman n-au făcut altceva decât să scoată în evidență și să prezinte public o realitate pe care o cunosc toți românii: doamna Viorica Dăncilă, din păcate pentru poporul român, este o distinsă doamnă, poate foarte bună mamă, poate foarte bună gospodină, poate o soție desăvârșită, dar un dezastru ca premier, că suferă de prostie grasă. Doamna nu a fost la școală – este prostuță, pur și simplu. Fiind prostuță, colegii de la Times New Roman n-au făcut altceva decât să vorbească despre gafele pe care această doamnă le face, despre gafele pe care le exprimă, despre rușinea pe care o aduce acestei țări, despre atingerea demnității noastre, care ne-a provocat prejudicii de imagine, și despre multe alte lucruri care ne fac să fim extrem de rușinați că am ajuns în anul Centenarului să avem un astfel de premier. Eu vă spun, sigur că n-aș putea fi pesedist, dar dacă aș fi – prin absurb – aș fi extrem de rușinat ca după Adrian Năstase, care poate fi acuzat de multe, că a cântat la aceiași masăcu Schroder, cu Berlusconi, cu Tony Blair, el poate fi acuzat de hoție, de ticăloșie, dar nu de prostie sau de lipsă de cultură. La fel și în cazul lui Miron Mitrea, Dan Ioan Popescu, Viorel Hrebenciuc – ei nu erau niște oameni lipsiți de inteligență sau de cultură, erau doar niște escroci. E altceva. În cazul actual, avem așa la putere: escroci, ticăloși și, pe deasupra, și foarte proști. E o combinație care devine devastatoare pentru țara asta", a spus Rareș Bogdan conform Mediastandard.