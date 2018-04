Rareș Bogdan, reacție fabuloasă pe Facebook după ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia Vioricăi Dăncilă: 'Abia acum începe BALUL'

Rareș Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dăncilă. Jurnalistul atrage atenția, însă, că "abia acum urmează balul".

AVEM PRESEDINTE!

Klaus Iohannis de neoprit! Acesta este Presedintele de care are nevoie Romania. Pe acest Presedinte l-am votat si l-am sustinut in 2014. Asa DA!

Vineri ora 11.00, declaratia lui Klaus Iohannis a cazut ca un bolovan in capul PSD:

“Am evaluat activitatea Doamnei Dancila si la 3 luni am ajuns la concluzia ca Doamna Dancila nu face fata poziției de Prim Ministru. Nu este capabilă sa conducă Executivul. Guvernul sub conducerea sa a devenit o vulnerabilitate pentru Romania. SOLICIT public demisia Doamnei Dancila din funcția de prim ministru!”

ABIA ACUM INCEPE BALUL. PSD/Alde a prăbușit economia tarii: ROBOR a crescut de la 0,78 la 2,46 in 15 luni, inflația a explodat pur si simplu, de la 0,2 a urcat la 5,1% in 15 luni, BNR pompează zilnic bani in piata pentru a tine Euro sub 5 lei, utilitățile au crescut, carburanții s-au scumpit, iar mâncarea a devenit mai scumpă la produsele de baza decat in Elveția.