Rareș Bogdan: 100 de milioane de euro în plus pentru fermierii afectați de războiul din Ucraina. Iată ce înseamnă să ne coodonăm eforturile!

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan spune, pe Faceboook, că, după eforturi coordonate, Comisia Europeană a decis să dea 100 de milioane de euro fermierilor afectați de războiul din Ucraina.

"100 de milioane de euro în plus pentru fermierii afectați de războiul din Ucraina. Iată ce înseamnă să ne coodonăm eforturile! După trei scrisori trimise de Delegația EPP România Comisiei Europene, intervenția președintelui Klaus Iohannis de după anunțul despăgubirilor ridicole inițiale, adică 54 de milioane total, din care Romania a luat doar 10,5 milioane euro, cererea mea directă adresată Ursulei von de Leyen din plenul Parlamentului, plus scrisoarea comună a 5 guverne, plus susținerea fără ezitări a președintelui Popularilor Europeni, Manfred Weber, iată că se mișcă lucrurile.

Comisia Europeană a înțeles că fermierii din câteva state riscă falimentul

Comisia Europeană a înțeles că fermierii din câteva state riscă falimentul, căci cerealele lor stau în hambare și putrezesc. Din scrisoarea trimisă de Comisie guvernelor rezultă că aceasta se va asigura că tranzitul produselor agricole din Ucraina către beneficiari UE sau țări terțe este fără probleme.

România va sigila și monitoriza toate transporturile de cereale din Ucraina. Mai mult, Autoritatea Sanitar-Veterinară va controla la vamă nivelul de pesticide din produsele provenite din Ucraina", a scris Rareș Bogdan.