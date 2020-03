Rareș Bogdan a luat foc: 'Este absolut incredibil tupeul celor de la PSD și ALDE'

Prim-vicepreședintele Rareș Bogdan a luat foc după criticile celor din PSD și ALDE la adresa Guvernului în plină criză de COVID-19.

Fost ministru al Transporturilor: Șomerul ajuns peste noapte premier distruge sănătatea și infrastructura

„Este absolut incredibil tupeul celor de la PSD si Alde, adica cei care au condus Romania in ultimii 7 ani. La preluarea Guvernarii de catre PNL, in urma cu mai putin de 5 luni, STOCURILE STRATEGICE ale Romanieo pentru eventuale Epidemii erau ZERO. Asa au lasat Romania, Dancila, Tariceanu si toti ceilalti care astazi urla cu un tupeu inimaginabil. Opt centre PCR functionau in Romania, iar numarul paturilor ATI era acelasi din 2012, 2600 de paturi! Cat de ticalos sa poti fi pentru a ataca astazi o situatie pe infrastructura spitaliceasca pe care Guvernele tale succesive au tolerat-o intre 2012-2019 luna noiembrie?????

Acum au ajuns 130.000 de echipamente de protectie, combinezoane, 200.000 de teste, 3 campanii militare de campanie achizitionate prin Unifarm din Coreea de Sud, 150 de aparate de respiratie artificiala, 300.000 plus 2 milioane de masti si materialele sanitare intra de acum zilnic in Romania din diverse surse si tari”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.