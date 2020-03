Fost ministru al Transporturilor: Șomerul ajuns peste noapte premier distruge sănătatea și infrastructura

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, susține că actualul Guvern nu plătește la timp antreprenorii români, ceea ce va conduce la o încetinire puternică în domeniul infrastructurii.

”In plină criza de Covid 19 s-au găsit PM Orban și Ministrul Bode sa ne spună ca totul merge ca pe roate pe santiere sau ca asa cred ei sau asa ar vrea ei sa se intample.

Va spun eu că:

1. nu văd niciun proiect nou lansat, iar cele vechi nu au avansat deloc, deși vremea a ajutat sectorul de infrastructura

2. Cel mai GRAV lucru însă, pe care îl poate face un ministru, este sa gireze lupta politica in detrimentul firmelor românești și a dezvoltării infrastructurii, mai ales intr-o perioada ca aceasta!!

Va atrag din nou atenția ca obiectivul DN 15 din județul Neamt are stadiul fizic de 85 %, iar plati au fost făcute in proporție de 57%! Aceasta situație trenează din luna noiembrie, noi acum fiind la sfârșitul lunii Martie!

Dacă “șomerul ajuns peste noapte premier” a spulberat romanilor orice speranta legata de starea domeniului sanatate,credite la bănci sau dezvoltarea infrastructurii, ii cer sa nu se mai fie condus doar de ambitiile politice si sa plateasca firmele românești!

PLĂTIȚI ANTREPENORII ROMANI, DOMNULE ORBAN!!! Asa cum este cazul si celui de pe DN 15.”, scrie Răzvan Cuc.