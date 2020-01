Rareș Bogdan a RĂBUFNIT după înțelegerea Iohannis - Orban: Tocmai s-au făcut de râs chiar și colegi de guvernare!

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis vineri celor care l-au „atacat aiurea” pe tema alegerilor anticipate că „s-au făcut de râs”, inclusiv „colegi de guvernare”, după ce președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au convenit, vineri, la Palatul Cotroceni, începerea procedurilor pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

„Eu zic sa ascultati cu atentie cand spun ceva si mai ales cum spun. Iar cei care m-au atacat aiurea in ultimele 2 saptamani, analisti si chiar colegi de guvernare, sa se gandeasca de doua ori inainte de a se arunca in atacuri la adresa mea...... Tocmai s-au facut de ras. Nu conteaza insa. Noi sa fim sanatosi! Iertarea e scrisa in legile omenesti. Sa fim mai buni si mai intelegatori in 2020”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

La sfârșitul anului trecut, Rareș Bogdan a declarat că „deciziile sunt luate” astfel încât să se organizeze alegeri parlamentare anticipate „cel mai târziu în aprilie”. De atunci, în spațiul public au fost mai multe ieșiri publice, inclusiv din PNL, care au acreditat ideea ca spusele lui Rareș Bogdan sunt o simplă opinie a acestuia.

