Rareș Bogdan o dă ca la schimburile de deținuți: Am greșit cedând Transporturile, PSD să îl numească pe Abrudean

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan este de părere că PNL a greşit când a cedat PSD Ministerul Transporturilor în negocierile privind formarea actualului Executiv şi afirmă că speră că, până la urmă, lucrurile se vor îndrepta odată cu numirea lui Mircea Abrudean în funcţia de secretar general al Guvernului, scrie News.ro.

Rareş Bogdan a declarat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că nu a fost o voce singulară când a susţinut respectarea protocolului de guvernare aşa cum a fost el semnat iniţial.

”PNL a greşit puţin în negociere şi de la început am spus că e o greşeală, din păcate, am fost o voce nu singulară, dar insuficient de puternică pe cedarea Ministerului Transporturilor. Protocolul, nu în sine Ministerul Transporturilor şi nu contează ministerul, consider că ceea ce semnezi la un moment dat trebuie să respecţi. E o dovadă că îţi respecţi alegătorii şi că îţi respecţi partenerul. Faptul că noi am fost puşi în situaţia în care să renegociem acest protocol şi să căutăm compensări, compensaţii pentru pierderea Ministerului Transporturilor a fost un pas greşit nu doar pentru Partidul Naţional Liberal, care a părut mai puţin puternic, ci pentru întreaga coaliţie. Că a părut o chestie de neîncredere”, a afirmat Rareş Bogdan.

Eurparlamentarul liberal este de părere că partidele din coaliţie nu au nevoie de neîncredere din partea electoratului.

”Acum, faptul că domnul Abrudean nu este încă numit sau numirea domniei sale întârzie, pentru că până la urmă sper ca totuşi lucrurile să intre în făgaş normal şi lucrurile să se rezolve, iarăşi e o chestiune care e menită să sădească puţină neîncredere. Şi nu cred că, în momentul ăsta, Guvernul, coaliţia, partidele au nevoie de neîncredere. Există suficientă lipsă de încredere a populaţiei în politicieni. Există suficientă frustrare, supărare, radicalizare a populaţiei cu privire la clasa politică, din cauza multor neajunsuri şi din cauza lucrurilor care au fost promise şi încă n-au fost făcute cu toate şi, de asemenea, faptului că clasa politică, guvernanţii n-au ştiut să vorbească şi să prezinte realizările reale ca fiind chestiuni pe care cetăţeanul să le cunoască. Şi atunci, cumva, suntem într-un moment foarte complicat. Partidele antisistem, cresc prind aripi, iar partidele main stream de tip PNL-PSD sunt în momentul ăsta într-un colţ, cu spatele într-un zid”, a adăugat Rareş Bogdan.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, despre numirea lui Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului că până în acest moment, au toate avizele necesare pentru a putea să încadreze această funcţie şi împreună cu Marcel Ciolacu va găsi o soluţie în acest sens. ”Am convenit ca după ce rezolvăm aceste probleme care sunt absolut prioritare şi necesare pentru bunul mers al guvernării, să avem această discuţie cât de curând posibil, nu este obligatoriu o prioritate”, a mai spus liderul PNL.