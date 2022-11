Rareș Bogdan: Aș pune mai mulți bani pe intrarea României decât pe orice meci de la Campionatul Mondial, chiar și cu un așa-zis outsider

Rareș Bogdan a dezvăluit, marți seara, pentru bugetul.ro. că acum țara noastră are șanse uriașe de fi acceptată în spațiul Schengen, precizând că ar paria mai degrabă pe intrarea României în Schengen decât pe orice meci de la Campionatul Mondial din Qatar, chiar și în cazul în care am vorbi de un duel între o favorită și o națională-outsider.

Europarlamentarul liberal a precizat, pentru Bugetul.ro, că se negociază pe toate căile diplomatice.

De asemenea, Rareș Bogdan a declarat, în premieră, că inclusiv Internetul din România a fost testat pentru accederea în Schengen, dovedindu-se că funcționează mai bine decât 70-80% din statele UE. În plus, și secțiile de poliție, testate aleatoriu, și consulatele controlate au ieșit foarte bine la verificări.

Prim-vicepreședintele PNL a prezentat și un calendar al etapelor care mai sunt de parcurs până la votul din cadrul Consiliului JAI din 7-8 decembrie.

În ceea ce privește problema migranților, ridicată de Austria, Rareș Bogdan a dat exemplul Ungariei lui Viktor Orban a cărei graniță este forțat chiar și de 1.000 de ori pe zi, în vreme ce în România sunt maximum 40 de cazuri pe zi.

„Negocierile sunt în toi. Așa cum am spus și am părut atunci o voce inedită, când am spus că nu avem de ce să ne temem de Suedia, pentru că a fost strict un reglaj de conturi politic între fosta putere, acum în Opoziție, care încă deține majoritate în Comisia de buget, și actuala putere de Dreapta, conservatoare, și așa s-a dovedit. Suedia susține aderarea României, atât Opoziția, cât și Puterea. Au venit cu o poziție oficială.

Spun în continuare că sunt șansele cele mai mari. Spun în continuare că nu există certitudine, dar există șansele cele mai mari din cei 11 ani.

Austria – sigur că am negociat – are anumite doleanțe legate de situația migranților, cei 85.000, din care 75.000 ei nu știu cum au ajuns pe teritoriul Austriei și atunci solicită ajutor atât statelor din regiune, pentru a stopa migrația ilegală, cât și Europei, adică statelor în speță – România, Bulgaria – să pună presiune pe Germania, pe Comisie și pe Franța, pentru împărțirea banilor din cei 3-4 miliarde de euro, alocate de Comisie pentru migranți.

De asemenea, prin România, zilnic, nu sunt mai mult de 20-30 de cazuri, maximum 40 de cazuri de migranți, care să încerce să intre pe granița de sud, cu Serbia, și aceștia sunt rapid capturați sau se predau către autoritățile de frontieră, urmând ca ei să treacă prin procesele legale. Gândiți-vă că, pe ruta balcanică, granița cu Ungaria este forțată între 800 și 900 de ori, sunt zile în care e forțată de 1.000 de ori. Iar granița cu Ungaria este o graniță care are un gard de patru metri – celebrul gard făcut de Viktor Orban.

Și cu toate astea este forțată granița de 800-900 de ori pe zi, în timp ce granița României este forțată de maximum 20,30 sau 40 de ori și migranții sunt prinși. De asemenea, referitor la comportamentul față de migranți, care a contat și contează foarte mult pentru Olanda, modul în care autoritățile unui stat membru se comportă cu migranții și tratamentul la care aceștia sunt supuși și centrele în care sunt primiți, gândiți-vă că nu a existat nicio plângere împotriva autorităților române – Poliția de Frontieră, vameși, asistenți sociali – de violență fizică împotriva migranților, în timp ce în alte state – nu vreau să rostesc acum numele statelor – există nenumărate plângeri în acest sens. Inclusiv Bulgaria și Ungaria au fost acuzate de-a lungul timpului de tratamente rele la adresa migranților, adică bătăi, agresivitate.

România este felicitată pentru modul în care se comportă cu migranții. Repet, nu a existat niciun caz în ultimul an de plângere împotriva autorităților române cu privire la rele tratamente la adresa migranților. Contează foarte mult și acest lucru în analiza pe Schengen.

Acum, cred că știți că există niște etape, un calendar dacă vreți, un calendar care arată cam așa:

Săptămâna asta este ședință Coreper, unde se ia o decizie.

De asemenea, vineri este una, poate, dintre cele mai importante întâlniri – întâlnirea șefilor de stat și de guvern din țările EPP, la Atena. Acolo, practic, vor fi față în față șefii de stat și de guverne EPP. Mitsotakis al Greciei găzduiește, dar va fi prezent și Klaus Iohannis, va fi prezent și Nicolae Ciucă – unul din cei doi, proabil. Va fi prezent și Nehammer, cancelarul Austriei, va fi prezent și premierul Croației, Plenkovic, și ceilalți șefi de stat și de guvern EPP din statele membre – în total 9 la număr. Au fost 12, acum au rămas 9.

După asta, până în JAI-ul de pe 8-9 decembrie este o decizie în Comisia de politică externă a Suediei, până pe data de 5 sau pe 6.

Și mai este o întâlnire a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, cei 27, cu Ursula von der Leyen. Întâlnirea este la Tirana.

Tot până pe 7-8, la JAI-ul prezidat de Cehia la Bruxelles, mai este o decizie ce urmează să se ia în Plenul de la Haga al Parlamentului Olandez.

Deci, cam așa arată un calendar, dacă vreți, până la JAI-ul din 7-8 decembrie.

Pe lângă asta, Ministerul de Externe, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne continuă discuțiile. Noi, la Bruxelles, continuăm discuțiile cu colegii noștri. Au fost discuții cu cei de la Union Christian cu privire la poziția pe România. Aceștia au avut congres sâmbătă și un trimis al grupului liberal a fost acolo. Și s-a întâlnit inclusiv cu președintele Union Christian, este partidul conservator care a fost împotriva României. Deci, se lucrează pe toate planurile: prin diplomație directă, diplomație parlamentară, europarlamentară, prin misiunile diplomatice pe care le avem în statele membre, acolo unde sunt încă întrebări. Misiunea Olandei a fost foarte pozitivă. A fost o misiune care s-a încheiat foarte bine – e o misiune tehnică practic – și, de asemenea, misiunea celor 22, care a fost o misiune excepțională, misiunea celor 22, care a fost chemată de România și Bulgaria. Din care au făcut parte reprezentanți din 12 țări, reprezentanți ai Frontex și reprezentanți ai Comisiei, inclusiv doi cetățeni olandezi între cei 22. Chiar dacă nu au fost trimiși oficial de către Olanda în acea primă misiune, ei au fost întrebați dacă, într-adevăr, ceea ce scrie în raport este exact așa.

Să vă spun o chestie inedită: inclusiv Internetul care funcționează în graniță și pe teritoriul României a fost testat de către una din cele două misiuni și au constatat că funcționează mai bine decât în 70-80% din statele europene.

De asemenea, au fost verificate două secții de poliție din București, o secție de poliție din Ploiești – toate trei luate aleatoriu.

De asemenea, a fost verificat Centrul de Cooperare Polițienească din București, a fost verificată Direcția de Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Au fost verificate centre de vize, două consulate din afara granițelor, pe granițele – nu vă pot spune care, dar au ieșit extrem de bine – la poarta de intrare în Europa. Au fost verificate și au constatat că procesul de vize pentru cetățenii extracomunitari care urmează să intre în Uniunea Europeană este un proces extrem de bun și foarte prompt.

Au fost verificate rețelele de computere cum funcționează. Deci, au fost o mulțime de lucruri verificate în această perioadă, în cadrul acestei încercări a României de a obține ceea ce i se cuvine.

Pentru că trebuie spus un lucru: noi nu cerem nimic în plus, noi cerem ceea ce ni se cuvine! Noi am fost nedreptățiți 11 ani. Acum suntem într-un context favorabil. În istorie, România a știut să joace contextele favorabile, cel de după Primul Război Mondial, că tot se apropie sărbătorirea Marii Uniri. Am știut să ne recunoaștem Marea Unire, prin păcile de la Paris și Versailles, și Trianon.

Cred că România are o șansă mare, eu sunt încrezător. Dacă m-ați pune acum să pun un pariu pe un meci de fotbal de la acest Campionat Mondial foarte ciudat și pe intrarea României în Schengen, aș pune mai mulți bani pe intrarea României decât pe orice meci de la Campionatul Mondial, chiar și cu un așa-zis outsider”, a declarat, pentru Bugetul.ro, Rareș Bogdan.