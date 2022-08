Rareș Bogdan, către PSD: 'Nu vom fi noi creatori de scandal în coaliție'

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis luni social-democraților cu care guvernează, într-o intervenție la Antena 3, că liberalii se vor abține de la atacarea partenerilor de coaliție.

„Mutarile acum trebuie sa fie pe aplanarea crizei energetice si sa pregatim iarna viitoare pentru populatie. Legat de ce se intampla in coalitie, noi avem experienta, am fost in suficiente coalitii astfel incat sa nu ne atacam partenerii de guvernare. Nu vom fi creatori de scandal in niciun caz si vom face remanierile atunci cand premierul hotaraste, dupa o discutie cu PSD. Romanii nu vor scandal, nu vor polemica, vor exclusiv guvernare si nimic altceva”, a declarat Rareș Bogdan.

Afirmațiile liberalului vin după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu a acuzat luni că liberalii s-au ”ascuns pe la Sinaia”, iar acolo au fixat țintele de atac politic: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alexandru Rafila și șeful ANRE.

Liberalii au susțin că zvonul care a ajuns la PSD este fals și că liberalii au purtat la Sinaia discuții „tehnice” despre situația din energie.