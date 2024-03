Rareș Bogdan, cu vocea tremurândă în direct, pe tema Roșia Montană: 'Eu sunt din zonă, este o victorie și emoțională'

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, reacționează la victoria obținută de România la ICSID în cazul Roșia Montană. Acesta susține că România ar trebui să renunțe și la alte colaborări cu firme străine, pe baza acestui precedent.

„S-a făcut dreptate, e o mare victorie a României. Sper să fie un început de bun augur pentru ca statul român să aibă forța să se reimpună pe plan internațional. După 9 ani de procese. Dacă țara asta are bogății și dacă cineva trebuie să le exploateze, este normal să le exploateze statul român în condiții optime și așa cum își dorește, adică cu redevențele corecte, cu exploatare fără a fi afectat mediul. Faptul că am câștigat după ce au existat zonuri că ar trebui să plătim, este o lovitură de ciocan pentru cei care cred că pot spolia țara asta. Acum nu trebuie să facem altceva decât să luăm exemplul a ceea ce am câștigat și să încercăm să producem în sens invers rezilieri pe bandă rulantă acolo unde statul român pierde. Pentru că înseamnă că se poate”, a declarat Rareș Bogdan, la Antena 3 CNN.

Întrebat cât de mult credea într-o asemenea victorie, Rareș Bogdan a răspuns vizibil emoționat, cu vocea tremurândă: „Eu sunt din zonă, eu copilărit în Gârda de Sus, în Apuseni, acolo am învățat să schiez, acolo erau bunicii mei. Pentru mine este o victorie și emoțională dacă vreți și mă bucură enorm, mai mult decât pe alții, pentru că am copilărit în zona Apusenilor. Poate doar românii din zonă înțeleg exact ce am simțit eu acum o jumătate de oră când am citit știrea. Nu credeam. Și vă spun un secret: nici între noi, cei din vârful politicii de coaliție, nu mai speram că putem să câștigăm.”

CONTEXT

România a câștigat procesul împotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea minieră de la Roșia Montană, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții.

Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrală a stabilit că România nu datorează despăbugiri companiei miniere, precizeză surse oficiale pentru stiripesurse.ro. Instanța de la Washington a stabilit că firma canadiană trebuie să plătească României cheltuieli de judecată.

Acțiunea arbitrală internațională a fost inițiată în anul 2015 împotriva României de către doi investitori străini, respectiv Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) și a fost întemeiată pe Acordurile cu privire la promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor încheiate de România cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea nr.356/2009) și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr.109/1995).