Rareş Bogdan, deranjat de oamenii ministrului Bode: 'Nu suntem stat autocratic, unde să călcăm în picioare firme și oameni care abia mai trăiesc'

Europarlamentarul Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, se arată deranjat de modul în care poliţia şi jandarmeria acţionează în privinţa restaurantelor şi cafenelelor. Acesta anunţă că va vorbi cu ministrul de Interne, Lucian Bode, şi cu secretarul de stat Bogdan Despescu despre această situaţie.

"Vreau să-l rog pe prietenul meu, Lucian Bode, și pe prietenul meu, Bogdan Despescu, cei doi oameni care conduc Ministerul de Interne, să acționeze și să le explice domnilor de la Poliție că nu mai este stare de urgență. Companiile românești au trăit extrem de greu, mai ales cele din HoReCa. Astăzi, am fost cu familia într-un loc, am mai fost în trei locuri, pentru că am avut întâlniri, și m-am bucurat de această stare de libertate care s-a instituit la nivelul Bucureștiului și, în fiecare din cele patru locații din nordul Bucureștiului, au năvălit cei din Jandarmerie sau din Poliție", a declarat Rareș Bogdan la Antena 3.

Rareş Bogdan a afirmat că îi va atrage atenţia lui Bode în şedinţa conducerii PNL de luni.

"Nu suntem stat autocratic, unde să călcăm în picioare firme și oameni care abia mai trăiesc de pe o zi pe alta, care au avut de suferit enorm în urma COVID și-n urma măsurilor restrictive. Ceea ce am văzut cu ochii mei astăzi mi-a arătat că, în continuare, o parte din autoritățile statului, un stat pe care acum îl reprezint și eu. Poți să o faci discret, ducându-te să verifici datele cu oameni în civil. Nu are de ce să vină Jandarmerie, cu oameni în uniformă, nu au de ce să vină șapte oameni pe o terasă, speriind publicul", a mai precizat Rareş Bogdan.

Europarlamentul liberal a precizat că l-a sunat pe Bode, de care este apropiat, însă acesta n i-a răspuns.