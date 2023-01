Rareș Bogdan, despre inspecția cancelarului Austriei la granița bulgaro-turcă: 'O încercare disperată de a câștiga electorat'

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat luni la Antena 3, după ce cancelarul austriac Karl Nehammer a survolat cu avionul granița bulgaro-turcă în contextul dosarului Schengen, că demersul acestuia este unul pur electoral.

„Eu cred ca vizita are strict valenta electorala interna. Dupa blocajul provocat pe Schengen in decembrie, Nehammer se astepta ca partidul lui sa revina in sondaje, acest lucru nu s-a intamplat, in continuare in Austria partidul de dreapta ultaconservator e pe locul 1 si pe locul 2 se afla socialistii. Deci ca s-a urcat in elicopter este o incercare disperata de a convinge electoratul din Austria ca partidul sau se opune migratiei. Pe planul doi e miza Austriei in incercarea de a a obtine bani suplimentari de la UE, miliarde, pentru securizarea frontierelor UE”, a comentat Rareș Bogdan.

