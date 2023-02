Rareș Bogdan nu vorbește de premier PSD: 'Președintele va acționa cum e mai bine pentru România'

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu a rostit numele lui Marcel Ciolacu și nici nu a menționat PSD-ul, vineri, la Antena 3, când a fost întrebat dacă șeful statului va desemna premier social-democrat la rotativa din luna mai când ar trebui să se retragă premierul Nicolae Ciucă și să preia funcția Ciolacu.

„Cel care are dreptul constitutional sa desemneze premierul este Presedintele. Haideti sa vedem ce va alege Presedintele Romaniei. Dansul are mai multe date. Sunt convins ca va actiona asa cum crede ca este mai bine pentru Romania tinand cont de tot ce se intampla in jurul Romaniei, de contextul international extrem de incarcat si va actiona in consecinta. Nu am motive sa ma indoiesc ca lucrurile vor merge pe calea cea buna”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat când preia Ciolacu funcția de premier, el a răspuns: „Am semnat un protocol. Ar urma pe 25-1 iunie functia sa revina partenerului de guvenrare”. Rareș Bogdan a spus că deși Iohannis nu a spus că va pune premier PSD, „nici nu l-a dezavuat” pe Ciolacu. „A spus că va face ceea ce crede”, a continuat liberalul.

„Nu stiu care va fi pozitia domniei sale. Va actiona presedintele in limita atributiilor. Presedintele stie foarte bine contextul international, vrea ca Romania sa fie guvernata, sa nu intre in criza”, a completat Rareș Bogdan.

Premieră în politica românească

Protocolul coaliției de guvernare prevede schimbarea premierilor în mai, o premieră în politica românească dar șeful statului a declarat că va face ceea ce este mai bine pentru România.

Social-democrații au avertizat că ies de la guvernare dacă nu vor primi premierul așa cum s-a negociat.

Premierul Ciucă a spus că va respecta protocolul și se va da la o parte de pe scaunul de prim-ministru.