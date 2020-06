Rareș Bogdan, după ședința PNL: Strângem rândurile!

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat marți la Digi24, după ce s-a terminat o discuție în conducerea partidului despre alegerile locale, că liberalii vor să câștige câteva sute de primari în plus față de cei 1.100 pe care îi are în prezent.

„Am discutat aceasta chestiune (alegeri locale) si la Vila Lac, am discutat si azi, extrem de aplicat. Strangem randurile, ne punem umar la umar. Ne asteapta doua incercari extrem de deficile. Vrem sa guvernam in urmatorii ani patru ani. Avem 1.100 de primari, vrem sa castigam cateva sute in plus. Va fi o batalie dura”, a declarat liberalul.

El a adăugat că nu sunt adevărat informațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora la Vila Lac ar fi fost liberali care s-au plâns că Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL la Primăria Capitalei, a fost pasiv în ultima perioadă. „Unii ar putea sa fie cu succes scriitori de SF. In niciun caz nu am vorbit ca Nicusor Dan nu ar fi dorit sau sustinut de noi. Din contra, am discutat cum sa facem sa ne lipim, cum facem legatura intre staff-ul lui Nicusor Dan si PNL”, a spus Rareș Bogdan.

Citește și: De ce a răbufnit Marcel Ciolacu la Antena 3 .