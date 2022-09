Rareș Bogdan acuză un război împotriva PNL: 'În noi trag USR, AUR, Ludovic, Tomac, PSD pe subteran, mai rămâne să tragă şi Kelemen Hunor'

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan afirmă că prin vehicularea în spaţiul public a unor informaţii conform cărora preşedintele PNL Nicolae Ciucă ar urma să fie schimbat din fruntea Guvernului „se încearcă destabilizarea” partidului, pentru că „unora nu le convine” unitatea de care dau dovadă liberalii, scrie News.ro.

„Am dat declaraţii pe această temă. Este o făcătură cap-coadă. De obicei, când lansezi ceva în spaţiul public, mai are o frântură de adevăr sau ceva. Asta, v-o spun, cu toată convingerea şi cu toată încrederea, nu are niciun strop de adevăr. Unu: nu există contestatari ai lui Nicolae Ciucă în interiorul Partidului Naţional Liberal, PNL poate e cel mai unit, cel puţin de când îl ştiu eu ca membru PNL, adică de trei ani de zile. (...) În momentul ăsta, nu există contestatari la adresa lui Nicolae Ciucă, la adresa actualei conduceri, am introdus în cadrul conducerii inclusiv oameni care au fost în platforme diferite, de la domnul Guran, la domnul Motreanu”, a afirmat Rareş Bogdan în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

El este de părere că „unora nu le convine” unitatea din partid.

„Nu e bine ca PNL, pentru unii, să intre monolit în anii preelectorali, 2023, respectiv anul electoral cu miză majoră 2024. Se încearcă o destabilizare. Noi suntem singuri împotriva tuturor. Suntem în coaliţie cu PSD, dar în noi trage USR, în noi trage AUR, în noi trage Ludovic cu echipa lui, în noi trage Eugen Tomac, în noi, din când în când mai trage şi PSD, dacă nu pe faţă, pe subteran. Adică suntem... dar ne-am obişnuit, asta e! Mai rămâne să tragă şi Kelemen Hunor cu UDMR”, a adăugat prim-vicepreşedintele PNL.