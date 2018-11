Rareş Bogdan, reacţie violentă la explicaţia lui Guşă despre oamenii lui Coldea de la Realitatea: 'O mizerie, o manipulare ieftină. Nici măcar inteligentă!'

Rareş Bogdan reacţionează violent la explicaţiile oferite de Cozmin Guşă cu privire la anumiţi invitaţi de la Realitatea TV, care ar fi fost oamenii generalului Coldea. Jurnalistul afirmă că nu are de ce să-şi ceară scuze cuiva de la Realitatea TV şi nu va reveni pe post până când nu va avea deplină libertate să-şi aleagă invitaţii în emisiune.

"Câteva observații

Ascult cu uimire ce se întâmplă în propria mea emisiune, pe tronsonul orar pe care l-am ocupat în ultimii 5 ani de zile la Realitatea TV. Sunt absolut șocat!

Aș vrea să-l rog pe colegul meu Claudiu Popa, care a fost obligat să-mi țină locul, să spună cine i-a impus tema „Stat Paralel – oamenii lui Coldea din Realitatea TV”. Mi se pare o aberație completă să vorbești despre îndepărtarea oamenilor unui „general defunct” din SRI dintr-o televiziune liberă. O mizerie, o manipulare ieftină. Nici măcar inteligentă!

Oana Stănciulescu și Oreste, Bogdan Comaroni, Sabin Orcan, Mihai Neamțu, Grigore Cartianu, Laurențiu Ciocăzanu, Cristian Diaconescu, Dan Bucura, Ion M. Ioniță, Stelian Negrea, Ramona Ursu, Emilian Isăilă, Răzvan Chiruță, Liviu Avram, Ioana Ene Dogioiu, Mihai Rusu, Mihaela Miroiu, Cristian Unteanu, Dumitru Borțun, Dan Cărbunaru, Bogdan Bucur, Adrian Niculescu, Teodor Baconschi, Iulian Fota, Ludovic Orban, Raluca Turcan, Florin Roman, Dan Barna, Dacian Cioloș, Marilena Rotaru, Alex Ștefănescu, Doru Mărieș, Sorin Dumitrescu, Valeriu Turcan, Ștefan Popescu, Dan Dungaciu, Iulian Chifu nu au fost și nu sunt decât proprii lor oameni. Jurnaliștii enumerați și intelectualii publici sau politicienii care și-au exprimat solidaritatea cu mine și militează pentru libertatea de expresie și libertatea absolută a presei nu sunt oamenii nimănui!! Pe acești oameni vrea Realitatea TV să-i îndepărteze de la „Jocuri de Putere?” Ce vină au acești oameni pentru faptul că au decis să fie liberi?

Aș dori să aflu de la conducerea editorială care, dintre cei enumerați mai sus, sunt considerați „trompete” ale „pensionarului” Coldea. Sunt foarte curios. Toți cei enumerați au fost impecabili, excepționali în exprimare. Să înțeleg că am moderat 6 ani o emisiune în care am avut intruși? Nu cred asta!! Am moderat o emisiune cu oameni frumoși și mai ales liberi.

Nu am niciun motiv să-mi cer scuze decât publicului Realitatea TV! Telespectatorilor și ascultătorilor le cer scuze pentru că două zile am fost nevoit să stau departe de ei. Nu știu ce se va întâmpla în viitor, am înțeles în această seară din nou că Realitatea TV se descurcă extrem de bine fără mine. Asta înseamnă că decența și eleganța mea de a sta de vorbă par a fi interpretate complet eronat.

„Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” a reprezentat și reprezintă o redută împotriva grobianismului, nesimțirii și acaparării presei de tentaculele înfiorătoare ale ciumei roșii. Ca lucrurile să fie extrem de clare, mă întorc la Realitatea TV doar dacă independența mea editorială și în alegerea invitaților este totală, de duminică până joi, de la ora 21 la ora 1.

Scurt și clar, ca să nu existe dubii: nu am de ce să-mi cer scuze pentru ceva ce nu am făcut. Am riscat tot pentru ca Realitatea TV și „Jocuri de Putere” să ajungă în top. Au ajuns, și cu ajutorul meu și mai ales al invitaților mei și al telespectatorilor, care sunt formidabili. Fără românii sinceri, frumoși și liberi nu aș fi ce sunt acum. Le datorez totul", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

