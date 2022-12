Rareș Bogdan îi atrage atenția lui Iohannis și Ciucă, după eșecul Schengen: 'Este pericolul mortal pentru România!'

Primvicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arată îngrijorat de nivelul de încredere al românilor în Uniunea Europeană, în contextul eșecului României de a adera la Schengen.

„Vă spun ceva ce mă doare, eu mă uit pe sondaje de opinie de mulți ani, și când eram jurnalist, și acum, și urmăresc trendurile – România a fost în topul țărilor pro-europene în ultimii 10 ani, cu toată retorica uneori internă anti-Bruxelles. România a luat, pe baza apartenenței la Uniunea Europeană, doar din punct de vedere financiar, 72 de miliarde și a plătit 26 de miliarde. Suntem pe un plus real”, a spus Bogdan, la postul B1 TV.

„Eu am văzut percepția (n. r.: românilor despre eșecul Schengen) și legată de PNL, am văzut percepția legată și de PSD, am văzut percepția legată de Guvern. Normal că le-am văzut toate, m-am uitat pe trei-patru cercetări pe această temă, dar am mai văzut o chestie foarte îngrijorătoare (…). M-a speriat faptul că pentru prima dată într-o cercetare sociologică încrederea românilor în Uniunea Europeană nu a mai sărit de 50%”, a declarat europarlamentarul.

„Acum, pentru prima dată, încrederea în Uniunea Europeană scade sub pragul critic de 50%. Acesta este pericolul mortal pentru România. Asta mă sperie pe mine ca om care am o viziune pentru țara asta, care iubesc țara asta și care îi văd locul exclusiv în Uniunea Europeană”, a mai spus Rareș Bogdan.

„Părerea mea este că ceea ce s-a întâmplat la JAI trebuie să ne ambiționeze, trebuie să ne unească. Îi felicit pe români, care au reacționat într-un mod extrem de rar întâlnit în ultimii 30 de ani. Solidaritatea a fost foarte puternică. Acest dosar trebuie dus în continuare, acest proiect trebuie să fie proiectul de țară al anului 2023, dacă se poate a primei jumătăți a lui 2023.

Aici trebuie să fie un proiect pe care să și-l asume clasa politică, putere și opoziție, Președinte, premier, președinții partidelor politice parlamentare, diplomația românească prin reprezentanții săi, pentru că e o chestiune, pe de o parte, de respect și de asumare a prezenței României în spațiul european cu drepturi depline”, a continuat Rareș Bogdan.