Răspândirea în lume a vaccinului Pfizer/BioNTech anti-COVID-19 - Primele doze au început să ajungă în mai multe ţări europene

Primele doze din vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer (SUA) şi BioNTech (Germania) au ajuns sâmbătă, cu puţin timp înainte de ora 7:00, la farmacia centrală din reţeaua sanitară Assistance Publique-Hôpital de Paris (AP-HP), potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, potrivit Agerpres.

Vaccinarea va începe duminică în Franţa - unde peste 62.000 de persoane au murit după ce au fost infectate cu noul coronavirus - la fel ca în mai multe ţări din Uniunea Europeană. Primele doze vor fi administrate în două unităţi de asistenţă pentru persoane vârstnice, la Sevran şi Dijon.

Potrivit AP-HP, aproximativ 19.500 de doze de vaccin conţinute în 3.900 de flacoane au fost transportate într-un camion frigorific care a parcurs drumul de la fabrica Pfizer din Puurs, în nord-estul Belgiei.

"Este (un moment) istoric, acestea sunt primele doze", a declarat directorul departamentului farmaceutic spitalicesc Hôpital de Paris, Franck Huet.



Lansarea campaniei de vaccinare este aşteptată cu nerăbdare în Franţa, unde a fost detectat vineri un prim caz de contaminare cu noua tulpină COVID-19 depistată iniţial în Regatul Unit.



Campania de vaccinare în Franţa pentru cele 7.000 de unităţi de asistenţă pentru persoane vârstnice, dar şi pentru îngrijitorii acestora, care prezintă riscul de a dezvolta forme grave de COVID-19, va debuta pe scară largă la începutul anului 2021, notează AFP.



Primele doze din vaccinul Pfizer/BioNTech împotriva noului coronavirus au ajuns la destinaţie şi în capitala Italiei, Roma, sub escortă militară, relatează DPA.



Transportul a sosit vineri seara târziu, într-o cazarmă Carabinieri din nordul Romei, a confirmat sâmbătă dimineaţă Ministerul Apărării.

O înregistrare video distribuită de minister a prezentat sosirea vehiculului încărcat cu dozele de vaccin Pfizer/BioNTech livrate din Belgia, escortat de mai multe maşini de poliţie Carabinieri.



Italia va administra primele câteva mii de doze de vaccin împotriva noului coronavirus începând de duminică, 27 decembrie, "Ziua V" europeană, sau Ziua Vaccinului, după cum a fost denumită.



Conform planului de vaccinare al Ministerului Sănătăţii din Italia, angajaţii din spitale ar urma să fie aibă prioritate la vaccinare. Pe listă urmează alţi angajaţi din domeniul sanitar şi din centrele de asistenţă pentru persoane vârstnice.



Potrivit premierului italian Giuseppe Conte, vaccinarea nu va fi obligatorie pentru cei aproximativ 60 de milioane de locuitori din ţară.



Până în prezent, autorităţile sanitare din Italia au înregistrat peste 71.000 de decese şi peste 2 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus, notează DPA.

Primul transport din vaccinul Pfizer/BioNTech a ajuns şi în Ungaria, relatează agenţia MTI care citează sâmbătă postul public M1.



Înărcătura a trecut frontiera Ungariei cu Austria la ora 6:00 şi a fost transportată la spitale Spitalul Central din sudul capitalei, sub paza poliţiei. Dozele urmează să fie distribuite la mai multe unităţi spitaliceşti, notează MTI.



Potrivit autorităţilor, primul transport din vaccin conţine 9.750 de doze, ce trebuie administrate în două etape, la 21 de zile distanţă.



Ungaria urmează să primească mai multe transporturi din vaccinul Pfizer/BioNTech săptămânile următoare.



Primele doze de vaccin Pfizer/BioNTech împotriva COVID-19 au ajuns vineri seară şi în Austria, relatează DPA. Cele aproximativ 10.000 de doze au sosit la un depozit din Viena din Belgia, prin Germania, după cum au anunţat autorităţile, transportul fiind realizat sub escorta poliţiei.



Ca şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene, campania de vaccinare în Austria va debuta duminică şi va viza iniţial locuitorii din centrele de asistenţă pentru persoane cu vârste peste 80 de ani.



Primele doze de vaccin împotriva noului coronavirus au ajuns sâmbătă dimineaţă şi în Spania şi au fost depozitate la un centru logistic al companiei farmaceutice Pfizer din Guadalajara, în centrul ţării, de unde vor fi distribuite în alte regiuni, informează EFE.



Primii spanioli cărora li se va administra vaccinul duminică sunt o persoană vârstnică şi un angajat de la un centru de asistenţă pentru bătrâni din Guadalajara.



Transportul şi depozitarea miilor de doze care ajung în Spania vor fi monitorizate de Poliţia Spaniolă, Garda Civilă şi poliţia regională, care vor asigura atât integritatea fizică, cât şi securitatea virtuală, astfel încât niciun centru de depozitare să nu poată fi afectat de un atac cibernetic, notează EFE.



Autorităţile sanitare din Danemarca, Finlanda, Norvegia şi Suedia au anunţat de asemenea că au primit sâmbătă primele loturi de vaccin împotriva noului coronavirus, informează DPA. Acestea urmează să înceapă duminică, alături de alte ţări din Europa, campania de imunizare cu vaccinul BioNTech/Pfizer.



Institutul finlandez THL a primit 9.750 de doze, suficiente pentru 4.875 de persoane, potrivit postului public YLE.



În Norvegia, primul lot de aproape 10.000 de doze a fost livrat la Spitalul Universitar din Oslo, Ulleval, de unde vaccinul va fi distribuit la nivel naţional.



La Copenhaga, Institutul de Stat Serium (SSI) din Danemarca a anunţat că după ce a verificat conţinutul primei expediţii şi după înregistrarea şi reambalarea încărcăturii, camioanele au plecat ulterior către cele cinci regiuni spitaliceşti din ţară.



Agenţia de sănătate publică din Suedia a declarat că lotul iniţial a sosit conform planului. Cele aproape 10.000 de doze urmează să fie reambalate şi transportate în cele 21 de regiuni ale ţării care vor începe campania de vaccinare duminică.



Islanda urmează să primească primul său lot de vaccinuri luni, notează DPA.



Comisia Europeană a dat luni aprobarea pentru utilizarea vaccinului COVID-19 dezvoltat în comun de compania americană Pfizer şi de partenerul său german BioNTech, acesta fiind ultimul pas pentru a permite Europei să înceapă vaccinările.