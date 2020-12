Răsturnare de situaţie în PSD: 'Interzis' de Ciolacu, fostul primar al Sectorului 1 îşi preia totuşi mandatul de deputat

Senatorul PSD Lucian Romaşcanu a declarat luni că Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, cercetat de DNA într-un dosar penal, este parlamentar şi că nu există motive de invalidare a mandatului acestuia, conform legislaţiei în vigoare.

"Nu am informaţii despre decizia partidului în ce îl priveşte pe domnul Tudorache. Este ales, este validat, nu existau motive de invalidare în acest moment. Deci, lucrurile merg înainte, o să vedem cum o să fie afilierea domniei sale. A fost pus pe liste înainte de problemele penale pe care le-a avut. Noi nu ne-am încălcat promisiunea de a avea liste curate. În ce priveşte validarea, nu există motive de invalidare, conform legislaţiei în vigoare. Domnul Tudorache este parlamentar", a spus Romaşcanu la Palatul Parlamentului despre Tudorache, care a anunţat că se suspendă din PSD în urma anchetei DNA, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, probabil, grupul PSD de la Camera Deputaţilor va lua o decizie cu privire la afilierea lui Tudorache la acest grup.



Duminică, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara că va avea o discuţie cu Daniel Tudorache pentru a se lămuri dacă acesta vrea să continue demersul de a nu intra în Parlament, adăugând că fostul primar al Sectorului 1 nu a fost trimis în judecată.



"În primul rând, noi am luat o decizie politică - nu candidează pentru o funcţie de parlamentar nimeni care este trimis în judecată, totuşi, antepronunţându-ne, deoarece există prezumţie de nevinovăţie. În cazul domnului Tudorache, imediat după ce a început ancheta DNA, deci nu a fost trimis în judecată, el a luat decizia să se autosuspende în primul rând din funcţia de preşedinte la Sectorul 1. Mandatul domnului Tudorache nu trebuie să îl dea Marcel Ciolacu sau PSD, îl dă BEC şi Judecătoria, au acest atribut. O să am o discuţie lămuritoare cu domnul Tudorache dacă vrea să continue demersul de a nu intra în Parlament sau doreşte să intre în Parlament şi atunci trebuie o decizie politică de urgenţă luată în interiorul partidului", a spus Ciolacu la Antena 3.



Pe 21 noiembrie, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice - fosta soţie şi o persoană fizică aflată în anturajul primarului -, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă.

După anunţul DNA, Daniel Tudorache a spus că s-a autosuspendat din Partidul Social Democrat, de unde şi discuţia recentă despre mandatul său de parlamentar.



"În lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a mă suspenda din PSD. Sunt nevinovat şi sper ca Justiţia să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu doresc să pun în pericol şansele reale de câştigare a alegerilor parlamentare, pe care le are partidul al cărui membru sunt de peste 20 de ani şi în slujba căruia mi-am pus toată activitatea politică", a scris Tudorache pe Facebook.