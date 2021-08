Răsturnare de situație: ce o să facă viceprimarul USR-PLUS cu motocicleta câștigată

Viceprimarul USR PLUS al oraşului Suceava, Teodora Munteanu, a anunţat, luni, că a hotărât să achite 5.000 de lei contravaloarea motocicletei second-hand pe care a câştigat-o la Festivalul Bucovina Rockfest. Primăria a finanţat cu 40.000 de lei manifestarea.

„În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociaţia Legio Phoenix MC Suceava, în condiţii impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat şi eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei «Urma» . Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei ştiu acest lucru. Dacă sorţii s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5.000 RON, iar banii sa fie direcţionaţi către Asociaţia ”Salvaţi Copiii Suceava” . Este o motocicletă second-hand şi voi avea mare grijă de ea”, a scris Teodora Munteanu, luni, pe Facebook.

„Achiziționarea tricoului festivalului presupune participarea la tombolă. Premiul a fost câștigat corect, cred că asta nu poate fi pus la îndoială și este o amintire. Mi-am cumpărat în fiecare an bilet si tricou pentru a sprijini asociația care organizează festivalul. Tombola a fost organizată de motocicliști. Si roker si funcționar public, suntem oameni”, a mai spus Munteanu.

În luna iulie, la şedinţa Consiliului Local Suceava, întrunire condusă de Teodora Munteanu a fost luată decizia alocării sumei de 40.000 lei şi asocierea Consiliului Local Suceava cu Asociaţia Legio Phoenix MC Suceava pentru finanţarea şi realizarea acţiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Festivalul Bucovina Rockfest”, aflat la ediţia a treia şi desfăşurat în intervalul 6-7 august pe platoul Cetăţii de Scaun a Sucevei, conform newsbucovina.ro.