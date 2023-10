Răsturnare de situație în cazul FileList: celebrul site de torrente nu se mai închide

Administratorii site-ului FileList anunțaseră închiderea agregatorului de torrente, dar în urma valului de postări și mesaje din mediul online lucrurile s-au schimbat. FileList va fi administrat de o nouă echipă, iar activitatea va continua.

”Am fost copleșiți de urările și de mesajele voastre!

Știți că de-a lungul anilor mereu am spus despre comunitate ca are un cuvânt greu de spus. Cuvintele voastre au contat mereu și nu am fost nepăsători la ele niciodată. Vocea voastră s-a auzit și acum.

Mă bucur să vă anunț că site-ul nu se va închide!

Din acest moment sunt pornite și donațiile înapoi, deci totul revine la normal.

Unul din fondatorii site-ului, God, a revenit si va prelua partea tehnică din nou ca site-ul să fie în continuare în viață. Este de încredere, loial și cu siguranță lucrurile vor merge bine din punctul ăsta de vedere.

Era totuși nevoie și de o persoană care să facă cealaltă parte din treabă. Oana se va ocupa de azi înainte de tot ce ține de staff, plata serverelor și toate lucrurile interne pe care le face un SysOp. Deci va primi promote la clasa de SysOp. Este mai mult decât capabilă și competentă ca să mențină frâiele și să se asigure că totul va merge bine din punct de vedere intern. Felicitări!

Împreună vor continua munca necesară menținerii în viață a acestui site.

Acestea fiind spuse, acest anunț va fi și ultimul meu anunț. Eu, EboLLa, mă retrag definitiv din comunitate.

Vreau să vă mulțumesc și eu personal pentru toate mesajele private și pentru toate urările pe care mi le-ați adresat. Au fost enorm de multe și vă mulțumesc din inimă pentru ele! Sunteți minunați și vă apreciez pe toți!

Sunt și am fost onorat că am putut ajuta la buna dispoziție a dvs.! A tuturor. Rămâneți cu bine!

Așadar haideți să le urăm Oanei și lui God mult succes!

Cu dragoste și prețuire,

EboLLa”, arată un mesaj postat pe FileList.