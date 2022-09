Răsturnare de situație în cazul Roger Waters. Neagă că a anulat concertele în Polonia

Roger Waters, unul din fondatorii grupului Pink Floyd, neagă că a anulat două concerte în Polonia după reacțiile ostile la opiniile sale despre război.

Roger Waters de la Pink Floyd a negat că a anulat două concerte din Polonia din turneul său mondial din 2023, pe fondul reacțiilor de respingere a poziției sale față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Waters a negat pe Facebook informațiile din presa poloneză potrivit cărora echipa sa s-ar fi retras, dar l-a criticat pe consilierul Lukasz Wantuch, acuzându-l de "cenzurarea draconică” a muncii sale, scrie The Guardian.

"Lukasz Wantuch pare să nu știe nimic despre munca mea, toată viața mea, cu anumite costuri personale, în slujba drepturilor omului", a spus Waters.

Parafrazând hit-ul "Another Brick in the Wall" al trupei Pink Floyd, el a mai scris: "Hei, Lukasz Wantuch! Lasă-i pe copii în pace!".

El a adăugat că a vrut doar să îndemne țările implicate "să lucreze pentru o pace negociată, mai degrabă decât să escaladeze lucrurile spre un „final amar".

Consiliul municipal din Cracovia urmează să dezbată în această săptămână o moțiune care l-ar declara pe Waters "persona non grata", în timp ce consilierul Lukasz Wantuch a îndemnat locuitorii orașului să îi boicoteze concertele.

La începutul acestei luni, Waters a scris o scrisoare deschisă în care spunea că Occidentul ar trebui să înceteze să mai furnizeze arme Ucrainei, acuzându-l pe președintele Volodimir Zelenski că permite "naționalismul extrem" în Ucraina și îndemnându-l să "pună capăt acestui război mortal".

Sâmbătă, Live Nation Polska a declarat că au fost anulate concertele programate pentru luna aprilie 2023 la Tauron Arena din Cracovia, dar nu a oferit mai multe detalii.