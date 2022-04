Răsturnare de situație: raportul care îl exonerează pe actorul Alec Baldwin

Raportul despre împuşcătura fatală a lui Alec Baldwin asupra Halynei Hutchins pe platoul de filmare al lui Rust arată că firma "ştia că procedurile de siguranţă ale armelor de foc nu erau respectate", relatează presa internaţională.

Autorităţile de reglementare a siguranţei din New Mexico au amendat compania de film cu maximum 139.793 de dolari (107.019 lire sterline) după ce a avut loc o "pierdere de vieţi care putea fi evitată".



Ei au spus că "demonstrează o nepăsare simplă faţă de siguranţa angajaţilor prin eşecul în a revizui practicile de lucru şi a lua măsuri corective".

Un avocat al lui Alec Baldwin a afirmat că raportul de miercuri al autorităţilor de reglementare a siguranţei din New Mexico îl "exonerează” pe clientul său. Raportul menţionează „eşecuri grave de management” ale companiei de producţie a Rust în investigaţia asupra filmării de pe platourile de filmare care a murit Halyna Hutchins şi l-a rănit grav pe regizorul Joel Souza anul trecut, informează



"Suntem recunoscători Biroului de Sănătate şi Siguranţă Ocupaţională din New Mexico pentru că a investigat această problemă”, a scris Luke Nikas într-o postare pe pagina de Instagram a lui Baldwin."Apreciem că raportul îl exonerează pe domnul Baldwin, arătând clar că el credea că arma avea doar cartuşe false şi că autoritatea sa asupra producţiei se limitează la aprobarea schimbărilor de scenariu şi a castingului creativ. Domnul Baldwin nu avea nicio autoritate asupra chestiunilor care au făcut obiectul constatărilor Biroului privind încălcările şi suntem încântaţi că autorităţile din New Mexico au clarificat aceste probleme critice. Suntem încrezători că persoanele identificate în raport vor fi trase la răspundere pentru această tragedie", a subliniat Nikas,