Rata de mortalitate SARS-COV-2 este de 25% în România la pacienții care fac dializă

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că românii care efectuează dializă reprezintă o categore grav afectată de pandemie.

„Evaluarea impactului vaccinarii in randul persoanelor care efectueaza dializa cronica. Am solicitat o centralizare a datelor de la principalii operatori de dializa din Romania. Au raspuns operatorii care detin aproximativ 78 de clinici de dializa totalizand aproximativ 11.100 de persoane cu dializa cronica. In romania sunt sprix. 13.000 de persoane care efectueaza dializa cronica. Aceata categorie de pacienti a fost grav afectat in pandemie, rata de deces medie inregitrata fiind de aproximativ 25% in randul cazurilor diagnosticate cu SARS-COV-2. Aproape 60% din cei 11.100 au fost vaccinati cu prima doza. Si-au circa exprimat dorinta de vaccinare 70% din persoanele care efectueaza dializa. Observam o tendinta de scadere a cazurilor confirmate in randul oacientilor dializati de la debutul campaniei de vaccinare”, a declarat Valeriu Gheorghiță.