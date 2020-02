Râul Drincea din Mehedinți a fost transformat de localnici în groapă de gunoi: Tot satul aruncă acolo

Râul Drincea a fost transformat, în zona localității Cujmir din județul Mehedinți, într-o adevărată groapă de gunoi. Tone de deșeuri sunt aruncate în albia râului, iar reprezentanții Apelor Române spun că, deși ecologizează periodic zona, în scurt timp apar alte deșeuri, anunță MEDIAFAX.

Pe albia râului Drincea, în zona localității Cujmir din județul Mehedinți, plutesc gunoie menajere, pet-uri, materiale textile și chiar scutece pentru copii.

Citește și: Gigi Becali acuzat de spălare de bani: ‘Nu sunt nici măcar suspect’

Sătenii recunosc că aruncă gunoaiele pe mal sau chiar în apă, dar spun că nu au unde să le depoziteze.

„Fiecare le aruncă acolo. Toate resturile, toate deșeurile menajere și de la animale, toate sunt aruncate pe râu. Tot satul aruncă acolo. N-au fost instruiți, primăria nu s-a implicat, n-au primit nicio sancțiune dacă au fost prinși, că putea să pună pe cineva să urmărească”, a declarat o localnică din Cujmir.

„Nu e normal, dar asta e... Nu ne-au înștiințat că se ridică gunoiul. Noi nu plătim bani pentru gunoi”, a spus o altă femeie din Cujmir.

Unii săteni povestesc că și mizeria din haznale se duce tot în apele râului. „Ne deranjează, dar... dacă wc-urile, toate minunile se duc în baltă... Ce, ăia de la oraș nu știu?”, a adăugat un sătean.

Autoritățile locale din Cujmir spun că au stabilit amenzi de o mie de lei pentru cei care aruncă gunoaie la întâmplare, dar e greu să rezolve situația pentru că nu reușesc să-i prindă pe cei care fac mizerie.

Citește și: Andrei Caramitru profețește un dezastru pentru PNL: E doar o problemă de timp

„E o situație dificilă, acest fenomen cu gunoaiele. Noi am încercat și încercăm tot ceea ce e posibil pentru ecologizarea zonei. Sperăm să primim și sprijinul Apelor Române, cărora le aparține luciul apei și malul râului Drincea. Am încercat să conștientiezăm și cetățenii să nu mai arunce gunoiul în apele râului Drincea. Am dus o campanie de informare, am pus diverse afișe, diverse indicatoare. Amenda e o mie de lei. Din păcate, nu am dat nicio amendă pentru că toți cetățenii refuză să ne comunice cine anume aruncă. Efectiv nu putem să-i prindem în fapt”, a declarat Grigore Pătru, reprezentant al Primăriei Cujmir.

Reprezentanții Apelor Române spun că periodic adună gunoaiele din râu sau de pe maluri, dar localnicii aruncă altele.

„Apele Române supraveghează și igienizează periodic cursurile de apă, dar, din păcate, într-un timp scurt, după ce deșeurile au fost adunate, apar altele noi. Cetățenii trebuie să înțeleagă că aceste gunoaie nu pot fi aruncate la întâmplare, în locuri neamenajate sau în zona cursurilor de apă deoarece constituie sursă de poluare, adevărate focare de infecție”, a declarat Magda Someșan, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Gospodărire a Apelor Mehedinți.

Citește și: Se dau 200 de milioane de euro pentru români. Cine poate beneficia de bani?

Potrivit reprezentanților Apelor Române, amenzile pentru cei care aruncă deșeuri pot ajunge la 25.000 de lei.

Imagini dezolante cu albia râului Drincea, ticsită de gunoaie, au fost postate și pe rețelele de socializare. Așa au aflat și comisarii Gărzii de Mediu Mehedinți, care au început controale în zonă, potrivit reprezentanților acestei instituții.