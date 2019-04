Război intern în PSD, între fostul ministru al Educației și actualul ministru al Educației: Să nu mai abramburească

Fostul ministru al Educației și președinte al Comisiei de Educație din Senat, Liviu Pop, critică virulent propunerea actualului ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, privitoare la numărul maxim de elevi/preșcolari care vor fi admiși în fiecare clasă/grupă. Liviu Pop cere Ministerului Educației să vină cu date clare și avertizează că în proxima ședință din Senat va pune pe ordinea de zi OUG 21, inițiată în mandatul său de ministru și care vine în contradicție cu ceea ce urmărește actualul ministru.

”Simple precizări cu privire la numărul de elevi/preșcolari din clasă/grupă:

Am luat la cunoștință din spațiul public că doamna Andronescu dorește revenirea la legea lui Funeriu.

Pentru clarificarea demersului meu din 2012, când am emis OUG 21, care este încă în comisia pentru educație din Senat, și pe care, de două ori, în ultimele luni, doamna ministru a cerut să o scot de pe ordinea de zi a comisiei pentru că nu e bine, precizez că:

1. În 2012 am completat Legea educației naționale la articolul 63, cu alineatul (3), care are următorul cuprins:

"(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari din grupa mare sau de elevi pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări corespunzatoare, ținând seama de încadrarea în costul standard per elev și în numărul maxim de posturi aprobat pentru învățământul preuniversitar la nivelul județului, respectiv al municipiului București."

2. Motivul este cât se poate de simplu: dacă de exemplu, în comuna domnului Funeriu sunt 25 de elevi în clasa a 3-a, iar în timpul anului școlar, din “dragoste față de “reformele” acestuia”, doamna ministru se mută în comună și are un copil de clasa a 3-a, acesta, în baza alineatului de mai sus, prin decizia consiliului de administrație al inspectoratului școlar, poate sau nu să fie înscris în clasa a 3-a, sau se mai face o clasă de a 3-a.

Dacă nu era acest alineat, ce făcea copilul? Mergea în altă comună? Se făcea o clasă doar pentru el?

3. Responsabilitatea este a CA al ISJ care, cel puțin de doi ani de zile, având finanțarea per elev descentralizată la nivelul unităților școlare trebuie să motiveze clar de ce sunt depășite efectivele de elevi la unele clase, iar împreună cu ministerul și conducerile unităților de învățământ să ia măsurile cuvenite: creșterea finanțării per elev diferențiată, crearea de noi spații de școlarizare, asigurarea de personal calificat, algoritm clar de repartizare a elevilor în clase/grupe etc.

Mai mult, în 2016, când doamna ministru era președintele comisiei de educație din Senatul României, art.3 a fost modificat/reformulat și acesta specifica: "În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)". La data de 17-07-2016 Alin. (3) al art. 63 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016. Mai precis, se specifica faptul că CA al inspectoratului școlar decide și pentru aprobarea formațiunilor de preșcolari, grupa mică și grupa mare.

De aceea este nevoie de consecvență în decizii, nu abrambureală, mai ales din partea conducerii ministerului și alături de experți să se vină cu soluții constructive, evident dacă se cunoaște de către toată conducerea ministerului legislația în vigoare.

Pe întelesul fiecăruia, inclusiv al doamnei ministru, clasele să se aprobe la nivelul școlii județului în funcție de elevi. Astăzi se merge pe principiul “nu ne interesează câți elevi aveți, voi trebuie să faceți x clase”.

Din perspectivă parlamentară, marți, 7 mai 2019, voi repune pe ordinea de zi a comisiei OUG 21 din 2012 pentru a dezbate în detaliu și acest subiect.

Rog conducerea ministerului să comunice public câte clase/grupe depășesc în acest an școlar efectivele din legea educației naționale și câte sunt sub efectivul minim.

Până atunci voi fi și mai atent la implementarea capitolulului educație din programul de guvernare.”, arată Liviu Pop.