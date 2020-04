RĂZBOI între Canada și SUA: Americanii au BLOCAT livrarea cantității de 3 milioane de măşti sanitare

Premierul celei mai mari provincii a Canadei, Ontario, Doug Ford, a acuzat luni Statele Unite că au blocat livrarea către această regiune a unei cantităţi de trei milioane de măşti sanitare necesare pentru combaterea pandemiei de coronavirus, transmite agenţia Reuters potrivit Agerpres.

Potrivit responsabilului canadian, incidentul pe care l-a descris drept ''absolut inacceptabil'' a avut loc în weekend. El a avertizat de asemenea că stocurile de echipamente de protecţia medicală ale provinciei Ontario se vor epuiza într-o săptămână.În schimb, premierul Justin Trudeau a ocolit luni o întrebare despre acest incident venită din partea presei, limitându-se să afirme că guvernul de la Ottawa are discuţii productive cu Washingtonul şi speră că respectivele măşti vor fi în final livrate Canadei, ţară ce are până în prezent confirmate 15.853 cazuri de COVID-19, dintre care 293 de decese.Şi alţi aliaţi ai Statelor Unite s-au plâns de tactici demne de ''Vestul Sălbatic'' la care ar fi recurs americanii prin supralicitarea sau blocarea unor echipamente medicale obţinute astfel de SUA deşi erau deja contractate de alte state.În plus, preşedintele Donald Trump a cerut societăţii americane 3M Company să sisteze exportul de măşti către Canada şi unele state latino-americane.