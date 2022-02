Război pe toate fronturile: hackerii de la Anonymous anunță că au spart baza de date a Ministerului rus al Apărării

Hackerii de la Anonymous au anunțat că au spart site-ul Ministerului rus al Apărării.

„Colectivul Anonymous a spart baza de date a site-ului Ministerului rus al Apărării”, se arată în anunțul postat de grupul de hackeri pe Twitter.

Acesta nu este primul atac al hackerilor. Celebra grupare se implică în războiul dintre Rusia și Ucraina, de partea Kievului. Recent au atacat site-ul Russia Today.

