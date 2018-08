Război TOTAL în Primăria Capitalei: Gabriela Firea, replici acide pentru consilierii PNL

Primarul Capitalei Gabriela Firea s-a arătat jignită de criticile consilierilor generali din opoziţie despre companiile municipale înfiinţate anul trecut şi a spus, în şedinţa de joi a CGMB, că s-a săturat să fie denigrată atât ea, cât şi aceste companii. Ea i-a reproşat consilierului general PNL Ciprian Ciucu, care a acuzat-o pe Firea că a angajat în companii doar rude şi prieteni, că face afirmaţii doar cu scopul de a o defăima. În sprijinul Gabrielei Firea a intervenit viceprimarul Aurelian Bădulescu, care l-a numit măscărici pe Ciucu.

"Sunt la limita suportabilităţii. Sunt dintre dumneavoastră care mă denigrează şi denigrează companiile municipale”, a declarat în cadrul unei dezbateri pe un proiect de hotărâre primarul Gabriela Firea.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a comentat că în companile municipale nu sunt angajaţi oameni după competenţe, ci în funcţie de rudenia sau prietenia cu Gabriela Firea.

"Aceste companii sunt populate cu apropiaţi de-ai dumneavoastră, şi nu după competenţe, ci după afinitate. Nu este un model nou, este un model feudal”, a spus Ciucu.

Firea a respinc aceste acuzaţii şi i-a reproşat lui Ciprian Ciucu că face astfel de afirmaţii doar cu scopul de a o defăima. Ea a subliniat că sub mandatul său totul este legal şi moral.

"De data asta nu îmi voi mai retrage plângerile, faceţi afirmaţii numai în dorinţa de a mă defăima, de a defăima aceste companii. Vă spun şi de ce, doar pentru faptul că eu am propus înfiinţarea lor, că dacă ar fi propus PNL, erau bune, de pus fundiţă. Sub mandatul meu se fac doar lucruri legale şi morale. Daţi-mi voie să nu deschid cu dumneavoastră subiectul moralităţii, pentru că nu cred că vă avantajează”, i-a răspuns Firea lui Ciprian Ciucu.

În sprijinul primarului Capitalei a venit viceprimarul Aurelian Bădulescu, care l-a numit pe Ciucu măscărici.

"Eu de mai mult timp observ că din dorinţa de a se titulariza, unii colegi vor să-şi clădească o anumită personalitate pe care nu o au. Rugămintea mea e să discutăm pe proiecte argumentate. Eu nu mai vreau să facem ping-pong aşa cu ce spune Ciucu. În loc să vadă bucureştenii o propunere a primarului susţinută de consiliu, il ascultăm pe acest impostor care se cheamă Ciucu Ciprian. Are ceva de spus, să se adreseze cui trebuie, de ce trebuie să asculte colega mea (Gabriela Firea, n.r.) că are o complicitate indusă de acest măscărici. Să încerce să se abţină”, a spus Bădulescu.

Discuţia despre companiile municipale a fost în contextul dezbaterii pe proiectul de hotărâre referitor la construirea unor centre pentru seniori, care va fi realizată de una dintre companiile municipale.

"Cei mai mulţi oameni din aceste firme ale Primăriei Capitalei au legătură cu PSD, cu Primăria Voluntari, sunt oameni ai ALDE şi ai PMP. E clar că în aceste companii au pus oameni apropiaţi lor. Noi atunci când am votat aceste nume am primit nişte buletine de vot şi am făcut cercetări, se vede în CV-uri. (...) Nu e nimic ilegal, dar este imoral. Vii cu oameni de casă, e clar că e un tip de politică de clan”, a explicat Ciprian Ciucu într-o declaraţie de presă.

Întrebat cum l-ar caracteriza pe viceprimarul Aurelian Bădulescu, având în vedere jignirile pe care i le-a adus de nenumărate ori, consilierul general a spus că nu îşi permite să-l jignească, însă poate spune că nu are viziune pentru Capitală şi a iniţiat unele proiecte cel puţin controversate.

"Domnul Bădulescu m-a jignit de nenumărate de ori în fel şi chip. Nu numai pe mine. Asta este condiţia morală a domnului Bădulescu, un om pus viceprimar tot pe relaţia cu Becali. Ştim relaţia pe care o are Becali cu Gabriela Firea. El este un apropiat al lui Becali, i-a fost avocat în trecut. Cine se aseamănă, se adună, până la urmă. Acesta este nivelul. Eu nu îl jignesc pe domnul Bădulescu, nu-mi permit. Dar nu este pregătit profesional, nu are niciun fel de viziune pentru Capitală şi din câte am observat în acest an este cel care a iniţiat o grămadă de proiecte cel puţin discutabile”, a mai spus Ciucu.

Un conflict a izbucnit şi între viceprimarul Bădulescu şi consilierul general USR Matei Ţugui, pe care l-a numit "mucios”, "ţăran” şi "nesimţit” pentru că a participat la şedinţa CGMB îmbrăcat în pantaloni trei sferturi.

De altfel, neînţelegeri între viceprimarul Aurelian Bădulescu şi consilierii generali din opoziţie există la toate şedinţele CGMB. În mai, de exemplu, când consilierul general PNL Ciprian Ciucu a atras atenţia în cadrul dezbaterii pe proiectul de hotărâre privind acordarea de bani cuplurilor longevive, că Primăria Capitalei şi-a făcut un obicei din a da bani oamenilor pur şi simplu, în loc să investească în proiecte care să le îmbunătăţească viaţa, viceprimarul Aurelian Bădulescu i-a replicat ironic că din "pilda” consilierului va reţine doar "nesimţirea”, spunându-i că reprezintă o ruşine pentru PNL.

Într-o altă şedinţă de Consiliu, viceprimarul Aurelian Bădulescu a adresat mai multe jigniri consilierilor USR, numindu-i "javre", "fraieri", "bulangii" şi "animale", pentru că aceştia au votat împotriva unui proiect de hotărâre privind acordul CGMB pentru cooperarea dintre Consiliul Local Sector 4 şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", în vederea construirii unor noi imobile destinate relocării Facultăţii de Medicină Dentară. Întrebat atunci de jurnalişti de ce a avut această reacţie şi de ce foloseşte un astfel de limbaj la adresa consilierilor din opoziţie în fiecare şedinţă de consiliu, viceprimarul a declarat că îşi asumă cuvintele pe care le-a spus şi că reacţia lui este absolut normală.