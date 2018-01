Război TOTAL la Casa Albă! Atac DUR al preşedintelui SUA după acuzaţiile lui Steve Bannon: 'Nu şi-a pierdut doar slujba, ci şi minţile...'

Preşedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că fostul strateg şef al Casei Albe Steve Bannon şi-a pierdut nu doar slujba, ci şi minţile, atunci când a fost concediat, informează NEWS.RO, citând Reuters.

"Steve Bannon nu are nimic de-a face cu preşedinţia mea. Când a fost concediat, nu şi-a pierdut doar slujba, ci şi minţile. El nu reprezintă nimic pentru mine, este doar pentru el", a declarat Trump.

Declaraţia lui Trump a venit după ce Steve Bannon a catalogat o întâlnire, în iunie 2016, a unui grup de ruşi cu Donald Trump Jr. şi reprezentanţi de rang înalt ai campaniei tatălui acestuia drept ”trădătoare” şi ”nepatriotică”, potrivit unor fragmente dintr-o nouă carte, la care agenţia a avut acces miercuri.

Bannon o ia în derâdere şi afirmă că a fost uimit de întâlnirea în Trump Tower, la New York, în care o avocată, Natalia Veselniţkaia, ar fi propus informaţii compromiţătoare despre candidata democrată la preşedinţie Hillary Clinton, potrivit cărţii “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (”Foc şi pară: Înăuntrul Casei Albe a lui Trump”) a lui Michael Wolff.

La întâlnire, aranjată de fiul lui Trump, au participat şi ginerele lui Trump Jared Kushner şi directorul, pe atunci, al campaniei, Paul Manafort.

Ea este vizată de o anchetă federală cu privire la o eventuală complicitate, în alegeri, între echipa de campanie a lui Trump şi Rusia.

Trump a respins orice astfel de complicitate.

