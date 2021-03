Războiul 'oamenilor noi' pentru preluarea controlului politic în sănătate - Cazul Adrian Streinu-Cercel

După un an de pandemie, situația din sistemul de sănătate din România continuă să fie o temă prioritară în dezbaterea publică. Pare că trăim cu toții de la o tragedie la alta, fără a vedea din partea guvernanților soluții pentru a crește calitatea serviciilor din sistem și de a reforma ceea ce nu funcționează. Alocările bugetare din acest an, dincolo de zgomot și propagandă, nu sunt în măsură să creeze foarte multă încredere. Pacienții cronici se plâng în continuare că nu au acces la investigațiile și îngrijirile de care au nevoie, iar riscul este real ca situația lor să se înrăutățească. Lupta împotriva COVID-19, foarte importantă de altfel, nu poate înseamna ca restul pacienților să fie ignorați și puși să aștepte cu săptămânile sau lunile.

În tot acest timp, odată cu preluarea controlului politic în sănătate de către USR-PLUS, există un război, poate nu foarte vizibil, dar în mod cert prezent, împotriva vocilor credibile din sistem, a celor care se bazează mai puțin pe sloganuri și fraze șablon fabricate de alții și mai mult pe ce au acumulat în urma unor cariere profesionale solide. Să nu ne mirăm deci că, la umbra pandemiei, vom vedea întregi campanii de discreditare și diabolizare, adevărate execuții publice, pentru a duce profesioniștii din sănătate care au curajul asumării la periferia sistemului și a le închide gura. Așa, oamenii noi pot face tot ce le trece prin cap, chiar dacă nu înțeleg nimic din complexitatea sistemului nostru de sănătate, iar soluțiile lor simpliste creează mai multe probleme decât rezolvă. Unde mai pui că lumea a obosit deja să-i judece după intenții și așteaptă fapte, spre surprinderea celor care ar vrea deja statui pentru ce (nu) au făcut în sănătate.

Unul dintre profesioniștii tot mai atacați în ultimele luni, mai ales după intrarea în politică și în Parlament, este profesorul Adrian Streinu-Cercel. Faptul că și-a asumat de fiecare dată să-şi spună opinia, chiar dacă ea nu a corespuns agendei politice a unora, nu i-a adus foarte mulți prieteni, din contră. O analiză așezată a sistemului de sănătate nu poate fi pe placul celor care vor să distrugă totul fără a avea, de fapt, ce pune în loc. După tragicul incendiu de la Matei Balș din acest an, acuzatorii de serviciu s-au repezit imediat să-l atace pe reputatul medic, deși acesta nu mai avea de câteva luni responsabilitatea conducerii Institutului.

De altfel, în ultimii ani, Adrian Streinu-Cercel a fost ținta constantă a încercărilor de denigrare și discreditare. Una dintre povești începe în 2018, când au fost publicate pe site-ul riseproject.ro două articole intitulate "Institutul de boli inventate", respectiv "Spitalul meu de stat", ai cărui protagonişti sunt Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" si prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, in calitate de reprezentant legal al Institutului (la acel moment). Articolele aveau un conţinut defăimător, prin care se încerca inducerea ideii că la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", departamentul de statistică adaugă diagnostice fictive la diagnosticele reale ale pacienților internați cu diverse afecțiuni și că Institutul ar putea fi implicat în diverse acțiuni pretins frauduloase. Pentru aceste atacuri mediatice, profesorul Streinu-Cercel a inițiat o acțiune în justiție, pentru a-i obliga pe cei care au scris articolele să restabilească adevărul public și să retragă articolele care nu au niciun fel de suport în realitate.

Faptul că tot ceea ce Rise Project a menționat în articole este total neadevărat rezultă inclusiv din deciziile date ca urmare a controalelor efectuate de către Curtea de Conturi și de către Casa de Asigurări de Sănătate, care, sesizate din oficiu și venite în control ca urmare a celor publicate de către RISE, nu au găsit absolut niciun aspect pentru care să dispună tragerea la răspundere contravențională și/ sau să ia vreo măsură, de orice natură, nici împotriva Institutului și nici a profesorului.

Tot așa, doctorul a mai fost acuzat să s-ar afla în spatele Fundației "Prof. Dr. Matei Balș", controlându-i fondurile. Un alt neadevăr - profesorul este suspendat de aproape 12 ani din funcția pe care o deținea în cadrul Fundației "Prof. Dr. Matei Balș" și nu a mai activat în cadrul acesteia, în niciun fel, de la data suspendării, la conducerea Fundației aflându-se, până in prezent, alți doi președinți, asa cum se poate constata din Registrul special al asociațiilor si fundațiilor ținut de Ministerul Justiției. În tot acest timp, el nu a avut niciun fel de acces la fondurile gestionate de Fundație.

O altă poveste este legată de procesul intentat de Agenția Națională de Integritate împotriva profesorului, prin care se acuza că, atunci când acesta a fost secretar de stat responsabil cu lupta împotriva epidemiei de A/H1N1, s-ar fi aflat în incompatibilitate prin prisma poziției de conducere pe care o avea și la Institut. Cererea ANI a fost respinsă definitiv în 2019, două instanțe dându-i dreptate dr. Streinu-Cercel. Cu toate acestea, tentativa de murdărire a integrității unui om rămâne.

Astfel de atacuri sunt așteptate și în perioada următoare nu doar împotriva doctorului Streinu-Cercel, ci și a celor care vor insista să spună ce cred despre sistemul de sănătate din România. Dezbaterea de idei și soluții va fi înlocuită de fel și fel de "dezvăluiri", tocmai pentru ca noii "reformatori" să aibă cale liberă să-și bată joc de sănătatea din România. Să sperăm că nu este totul pierdut, iar vocea adevărului se poate încă auzi în România. In ultimele saptamani, e incredibilă schimbarea de atitudine: se dă mult in medici in general, in spitale, in sistemul de sănătate; din eroi, în prima etapă, a început demonizarea medicilor.