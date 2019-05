Războiul orgoliilor: Adrian Ţuţuianu refuză invitaţia Gabrielei Firea de revenire în PSD, din cauza unui alt lider social-democrat

Adrian Țuțuianu, membru Pro România și unul dintre cei excluși din PSD ca urmare a protestului față de Liviu Dragnea, spune că invitația Gabrielei Firea de a reveni în partid nu va fi onorată deoarece în PSD mai sunt oameni care au votat excluderea, dând exemplul lui Marian Oprișan.

"Deocamdată nu putem vorbi de un nou PSD, dacă facem un pic o recapitulare, ce am scris în urmă cu 7 luni și am semnat împreună cu doamna Firea și Paul Stănescu, s-a confirmat aproape până la identitate cu ceea ce s-a întâmplat la aceste alegeri. Am spus că PSD este în cădere, că scorul maxim va fi de 25% , a fost de 23%, că Liviu Dragnea este principala vulnerabilitate a partidului și că s-a vorbit permanent numai de justiție neglijând-se cu adevărat problemele pe care le au oamenii. Deci iată că ne-am fi dorit să nu fim atât de vizionari dar acum evoluția lucrurilor ne dă dreptate", a declarat Adrian Țuțuianu, la Digi 24, potrivit Mediafax.

"Nu cred că asta rezolvă lucrurile, o numire a domnului Paul Stănescu într-o funcție de președinte executiv, lucrurile sunt mult mai complicate, de exemplu să ne invite să ne întoarcem în PSD Marian Oprișan este o chestiune inacceptabilă, Marian Oprișan a fost unul dintre cei care a propus excluderea mea și a lui Marian Neacșu și acum, într-un moment de criză, încearcă să se cațere pe umerii altora. Eu cred că Pro România trebuie să își continue drumul propriu", a mai spus Țuțuianu.

Acesta a mai spus că invită social democrații nemulțumiți să vină în Pro România.

"Am făcut și eu un apel la primari, la consilieri locali, la consilieri județeni din Dâmbovița să vină să se alăture echipei Pro România cu precizarea că vom prelua selectiv, adică pe cei care nu au probleme, pe cei care nu fac parte din camarile, cum este la Dâmbovița camarila Rovanei Pauker Plumb, pe cei care cu adevărat gândesc la binele localităților și la binele acestei țări", a spus Țuțuianu.

Consiliul Executiv al PSD a votat, în luna noiembrie a anului trecut, pentru excluderea lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, ca urmare a scrisorii semnată de aceștia prin care se cerea demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului.

Primarul general Gabriela Firea invită puciștii care au fost excluși din partid să revină, spunând că dacă refuză, o variantă ar fi o alianță cu Pro România.

"Le fac o invitație personală, prietenească, pentru că CEx este cel care va decide, reînscrierea și rechemarea colegilor noștri în PSD. Marian Neacșu e un om extrem de valoros, a fost unul dintre cei mai buni secretari generali. La fel dl Mocioalcă, dl. Țuțuianu și ceilalți colegi de partid care au avut de suferit de pe urma faptului că au semnat acea scrisoare", a spus Gabriela Firea.

"Dacă nu se va decide ca acești colegi să se întoarcă în PSD, atunci să se stabilească o alianță între PSD și Pro România", a completat aceasta.