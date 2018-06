Războiul SRI- Dragnea. Cum a ajuns Hellvig să fie acuzat că a cedat și cine face scut în jurul lui

Schimbul dur de replici între SRI și Dragnea a luat amploare, în ultimele zile. Toți directorii din SRI au făcut scut în jurul lui Eduard Hellvig, în timp ce liderul PSD îl acuză că a cedat statului paralel. În context, apar informații despre întâlniri secrete Coldea- judecători.

Comunicatul transmis luni de SRI, prin care instituția arată că nu face jocuri de putere și nu se implică în politică, a fost aprobat în ședința extraordinară a Colegiului Director. Subiectul nu a fost motivul principal al întrunirii, dar a fost pus în discuție.

Victor Ponta: Am decis să prezint o fotografie-avertisment pentru Dragnea (știe el că mai am multe) / știu că va înțelege mesajul meu, știu că moare de frică

Este însă una dintre rarele situații în care comunicatul public este semnat de Colegiul Director.

Pentru o mai bună înțelegere, conducerea Serviciului Român de Informații este:

- SRI este condus de un director cu rang de ministru, numit de Parlament la propunerea preşedintelui României.

-directorul este secondat de un prim-adjunct - pentru zona de informaţii-operaţiuni şi de trei adjuncţi. Prim-adjunctul şi adjuncţii directorului au rang de secretar de stat şi sunt numiţi de preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii.

- Colegiul Director- organismul deliberativ, compus din directorul SRI, prim-adjunctul şi adjuncţii acestuia, precum şi din şefi ai unor unităţi centrale şi teritoriale. Preşedintele Consiliului Director este directorul SRI.

-Biroul Executiv al Consiliului Director asigură conducerea operativă a Serviciului Român de Informaţii şi îndeplinirea hotărârilor Consiliului Director. Este alcătuit din directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi.

În unele cazuri de maximă importanță, comunicatele publice au fost atribuite Biroului Executiv, un exemplu fiind repunerea în funcție și totodată demisia lui Florian Coldea, în ianuarie 2017. Cu altă ocazie, în momentul în care membrii Comisiei SRI cereau demiterea lui Dumitru Dumbravă (secretar general SRI), structura din cadrul Serviciului decidea că, pe viitor, comunicarea se va face doar prin Cabinetul Directorului.

Serviciul Român de Informații a fost, în ultimii ani, ținta acuzațiilor cu privire la abuzurile din societate. Implicarea în politică, justiție sau media, controlul pe care îl avea instituția prin diferite pârghii, inclusiv celebrele protocoale, făcea ca SRI să fie în tot și toate. Artizanul a fost considerat Florian Coldea, omul doi din SRI până în 2017. Iar încrengăturile nu i-ar fi fost străine nici lui George Maior, fostul șef al instituției.

Pentru prima dată după mult timp, lucrurile au părut să se schimbe odată cu venirea liberalului Eduard Hellvig la conducerea instituției, în 2 martie 2015.

Acesta a avut susținere chiar și din partea PSD. “Domnul Hellvig îl cunoaștem și am lucrat foarte bine și crededem că e o persoane echilibrată . Nu ne vom opune, însă ne dorim să avem o dezbarere publică pe acest principiu și să stabilim dacă o putere politică aflată în poziția de a face nominalizări va acoperi toate funcțiile din toate instituțiile”, a declarat Victor Ponta, la acea vreme.

Liviu Dragnea a rememorat, la rândul său, perioada în care se construia USL și prietenia care l-a legat de Hellvig.

“Nu pot să ascund că am avut o relaţie de prietenie foarte strânsă cu Eduard Hellvig, am avut ani de zile în care eram în construcţia acelui proiect frumos, proiect politic, USL, am avut zile, nopţi, săptămâni, luni, în care trebuia să gestionăm nişte negocieri destul de dure, până la nivel de comună. Făceam liste comune şi se discuta de liste comune inclusiv la nivel de comună şi erau patimă îndreptăţită, dar şi tensiuni foarte mari. Singurii care stăteam cap-coadă eram eu şi domnul Hellvig. Domnul Antonescu şi domnul Ponta nu prea stăteau, sau stăteau puţin şi se speriau. Într-un asemenea proiect politic am avut nu numai stări de bine, am avut momente tensionate din diverse cauze şi amândoi stăteam umăr la umăr ca să ducem proiectul mai departe. Asta a făcut să se lege o prietenie foarte bună. După ce domnul Hellvig a devenit directorul SRI, sigur, nu pot să spun că îi sunt sau îmi este duşman, dar avem o relaţie instituţională, conducem două instituţii pe care le respectăm şi după ce nu o să mai fim în aceste funcţii probabil că relaţia de prietenie va fi umplută din nou de substanţă cu mare drag şi din partea mea şi din partea lui", a spus Dragnea, la Antena 3, în ianuarie 2017.

Liderul PSD lăuda faptul că SRI a avut în campania electorală o atitudine corectă şi echilibrată. "Din punctul meu de vedere, foarte important a fost că SRI, nu ştiu dacă a avut influenţe sau nu, dar probabil că telefoane şi alte apropouri din partea unor foşti colegi de la PNL o fi avut domnul Hellvig, să-i ajute în campanie, eu am simţit foarte clar că în acest an electoral SRI, ca şi celelalte instituţii, a avut o atitudine corectă, echilibrată, echidistantă, de neimplicare, doar în limita atribuţiilor de serviciu pe care le-au avut. Să ştiţi că pentru noi a contat foarte mult”, spunea Dragnea.

În 25 ianuarie 2017, Hellvig vorbea, în momentul în care a fost audiat în cadrul ședinței Comisiei Comune Permanente, tocmai despre lupta împotriva abuzurilor.

“Vreau să subliniez clar hotărârea mea de a ţine SRI în limitele cadrului legal şi al misiunilor sale stipulate de lege. Cei care mă cunosc ştiu că urăsc abuzurile. De aceea vă spun foarte clar: SRI nu are şi nu va avea acoperiţi în politică sau justiţie. In mandatul meu, SRI nu se va implica în niciun tip de joc de putere. În mandatul meu, SRI nu va organiza proteste sau alte mişcări de stradă, aşa cum fals s-a afirmat în anumite locuri. Cred că fiecare instituţie trebuie să-şi desfăşoare activitatea în cadrul stabilit de lege şi de Constituţia României, însă îmi doresc o colaborare transparentă cu toate instituţiile statului. Doar pentru că suntem un serviciu de informaţii nu înseamnă că trebuie să fim o instituţie izolată”, declara Eduard Hellvig, la începutul anului 2017.

De atunci lucrurile s-au schimbat, însă, radical.

Liviu Dragnea a fost condamnat joia trecută, în primă instanță, la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive. La o zi distanță, după ședința în care PSD și-a manifestat susținerea pentru Dragnea, liderul partidului ieșea public și anunța că nu se va teme. Iar răul purta și nume: "Nu mă sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Kovesi, nici Pahonțu, nici Ponta, nici alții".

O afirmație care nu a rămas fără ecou. Într-o poziție rară, Serviciului Român de Informații a transmis un document semnat de toți șefii instituției.

"Este regretabil faptul că se încearcă atragerea Serviciului Român de Informaţii într-o zonă a speculaţiilor prin afirmaţii false, acuzaţii nefondate şi calomnierea cadrelor Serviciului. SRI condamnă ferm aceste încercări de denigrare a instituţiei şi îi asigură pe partenerii interni şi externi că va ramâne ancorat în misiunile sale care privesc exclusiv securitatea naţională. Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, îi asigură pe toţi cetăţenii României de neimplicare în niciun fel de jocuri de putere, de menţinere a instituţiei în afara dezbaterilor politice şi de determinare în efortul conjugat de a prezerva securitatea naţională", a transmis Colegiul Director al Serviciului Român de Informaţii.

A urmat o nouă replică a lui Dragnea. Hellvig nu mai are susținerea sa pentru că a cedat statului paralel, spune liderul social democraților.

Serviciul Român de Informații a refuzat, la solicitarea MEDIAFAX, să ofere un punct de vedere la afirmațiile liderului PSD.

Într-un context în care toți șefii din SRI au făcut scut în jurul lui Eduard Hellvig, iar Liviu Dragnea îl acuză public că a cedat puterii oculte care încearcă să controleze instituțiile statului, apare și Marian Vanghelie care vorbește despre întâlniri secrete între fostul adjunct al SRI și magistrați de la Înalta Curte, iar un subiect ar fi fost chiar dosarul lui Liviu Dragnea.

„Știți unde este casa domnului Coldea? Lângă T14. (...) Pe 19 iunie, au fost prezenți la domnul Coldea acasă mai mulți judecători de la Înalta Curte. Eu aștept să mă dea în judecată, pentru că spun foarte multe lucruri și nimeni nu mă dă în judecată. Înțeleg că mai nou, activează domnul Bulancea (procuror DNA, n.r), care vrea să se afirme, considerând că va fi noul succesor al doamnei Kovesi. Și dă telefon, e înnebunit, dă telefon la tot felul de judecători pe care îi are agățați și le spune că ar fi bine ca să le transmită care sunt în dosarele mele să mă judece mai repede, să închidă dosarele și să mă condamne. Sunt informat că nu este vorba numai de dosarul meu, că dacă era vorba numai de dosarul meu nu mai era nimeni interesat. Ei sunt în continuare foarte interesați de foarte multe dosare. Cum a fost dosarul domnului Dragnea, și cum sunt alte dosare, care vor ajunge la momentul potrivit (...) Din câte înțeleg, s-au discutat mai multe dosare, inclusiv dosarul domnului Dragnea - din informațiile mele”, a spus Marian Vanghelie, la Antena3.

Situația creată ridică o serie de întrebări la care pot răspunde doar cei implicați, adică Eduard Hellvig și Liviu Dragnea.