Răzbunarea rușilor: s-au retras din Insula Șerpilor și au tras într-un bloc plin de civili în Odesa (Video)

Un atac cu rachete rusești în portul ucrainean Odesa, în sudul Ucrainei, a ucis vineri dimineața devreme cel puțin 10 persoane, a declarat un oficial regional, la o zi după ce Ucraina a alungat forțele rusești din avanpostul strategic din Marea Neagră, Insula Șerpilor, scrie Reuters.

Rapoartele anterioare au declarat că șase persoane au murit în atacul nocturn asupra unei clădiri rezidențiale, inclusiv trei copii, informează Mediafax.

"Numărul morților în urma unei lovituri asupra unei clădiri de apartamente cu mai multe etaje a crescut acum la 10", a declarat Serhiy Bratchuk, purtătorul de cuvânt al administrației regionale din Odesa, pe canalul său de Telegram.

Reuters nu a putut confirma în mod independent detalii despre incident.

Acesta a avut loc după ce Rusia a declarat joi că a decis să se retragă din Insula Șerpilor ca un "gest de bunăvoință" pentru a arăta că Moscova nu obstrucționează încercările ONU de a deschide un coridor umanitar care să permită transportul de cereale din Ucraina.

Ucraina a declarat că a alungat forțele rusești de pe insulă după un asalt cu artilerie și rachete, iar președintele Volodimir Zelenski a salutat victoria strategică.

"Aceasta nu garantează încă securitatea. Nu asigură încă faptul că inamicul nu se va mai întoarce", a declarat acesta în discursul său video nocturn. "Dar acest lucru limitează semnificativ acțiunile ocupanților. Pas cu pas, îi vom împinge înapoi de pe marea noastră, de pe pământul nostru și de pe cerul nostru".

Forțele ucrainene rezistau în fața puterii de foc superioare a Rusiei în orașul Lysychansk.

Artileria rusă bombarda din diferite direcții, în timp ce armata rusă se apropia din mai multe părți, a declarat guvernatorul regional Serhiy Gaidai la televiziunea ucraineană.

"Superioritatea în puterea de foc a ocupanților este încă foarte evidentă", a declarat Zelenski. "Pur și simplu și-au adus toate rezervele pentru a ne lovi".

Forțele ruse au încercat să încerce să încerce Lysychansk de când au capturat Sievierodonetsk, pe partea opusă a râului Siverskyi Donets, săptămâna trecută, după săptămâni de lupte grele.

În Sievierodonetsk, locuitorii au ieșit din subsoluri și răscolesc printre dărâmăturile orașului lor distrus, în timp ce încearcă să reconstruiască.

"Aproape toată infrastructura orașului este distrusă. Trăim fără gaz, electricitate și apă din luna mai", a declarat pentru Reuters Serghei Oleinik, un locuitor în vârstă de 65 de ani. "Ne bucurăm că acest lucru s-a încheiat și, în curând, poate că va începe reconstrucția și ne vom întoarce la o viață mai mult sau mai puțin normală".

În ciuda faptului că a cedat teren și a suferit pierderi pedepsitoare în estul Donbasului în ultimele săptămâni, Ucraina speră să provoace suficiente daune pentru a epuiza armata rusă care avansează și a contraatacat în sudul regiunii.

Aliații occidentali ai Ucrainei au trimis arme, iar guvernul de la Kiev a primit un nou impuls prin faptul că Statele Unite au declarat că vor furniza încă 800 de milioane de dolari în arme și ajutor militar.

Președintele american Joe Biden, vorbind după summitul NATO de la Madrid, a declarat că Washingtonul și aliații săi sunt uniți în a se opune președintelui rus Vladimir Putin.

"Nu știu cum se va sfârși, dar nu se va sfârși cu înfrângerea Ucrainei de către Rusia", a declarat Biden într-o conferință de presă. "Vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie".

Forțele ucrainene din districtul "Sud" al Comandamentului comun al forțelor armate ucrainene au ucis 35 de militari ruși și au scos din acțiune două tancuri și patru vehicule blindate, potrivit unui comunicat militar ucrainean publicat vineri pe Facebook.

"Forțele armate ucrainene nu numai că mențin liniile de apărare, dar se angajează în operațiuni de succes menite să elibereze orașele ocupate din regiunea Herson de invadatori", a declarat guvernatorul regiunii Kriviy Rih, Oleksandr Vilkul, pe Telegram, adăugând că trupele ucrainene au recucerit orașul Potyomkin.

Reuters nu a putut verifica imediat afirmațiile de pe câmpul de luptă.

According to the #Ukrainian State Emergency Situations Service (SES), a missile strike this night on the outskirts of #Odesa killed 14 people in a high-rise apartment building and three more at a recreation center. ????BBC

The death toll from the Russian missile strike against a residential area in Odesa continues has increased from 10 to 14. There are children among the victims.



30 people were wounded in the strikes that hit the city around 3 am.



The Russian campaign of war crimes continues. pic.twitter.com/Kc29Q9Glb1