Razie fâsâită în București: extrem de puțini șoferi băuți sau drogați au fost depistați de polițiști

Cinci infracţiuni constatate, două fiind pentru conducere sub influenţa alcoolului, 10 permise de conducere reţinute şi 48 de amenzi, reprezintă bilanţul controalelor desfăşurate de poliţiştii Brigăzii rutiere în Bucureşti, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

”În seara zilei de 04/05 noiembrie a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au desfăşurat activităţi de control în mai multe zone de interes operativ aflate în raza de competenţă în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. În urma controalelor efectuate, poliţiştii rutieri au aplicat 48 sancţiuni contravenţionale şi au constatat 5 infracţiuni, după cum urmează: 2 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului; pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive; 1 pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat; 1 pentru conducerea unui vehicul fără permis”, anunţă Poliţia Capitalei.

De asemenea, au fost reţinute 10 de permise de conducere: 4 pentru infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice; 3 pentru nerespectarea culorii roşii a semaforului; 1 pentru neacordare de prioritate pietonilor; 2 pentru depăşirea vitezei legale.

Au fost reţinute 2 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate.

Printre cazurile cu care s-au confurntat poliţiştii se numără cel al unui bărbat în vârstă de 31 de ani care a fost depistat pe o stradă din Sectorul 1, în timp ce conducea un autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări in rem, şi cel al al unui bărbat în vârstă de 53 de ani depistat pe o stradă din Sectorul 3 în timp ce conducea un autovehicul sub influenţa alcoolului.având o concentraţie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, şi în acest caz fiind deschis dosar penal.