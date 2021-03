Răzvan Burleanu bate cu pumnul în masa lui Florin Cîțu: 'Scenariul EURO 2020 fără spectatori la Bucureşti nu stă în picioare'

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul Comitetului Executiv al FRF, că autorităţile nu iau în calcul scenariul conform căruia partidele de la Bucureşti din cadrul EURO 2020 să se dispute fără spectatori în contextul pandemiei, el precizând că există un consens la nivel guvernamental astfel încât Arena Naţională să fie ocupată în proporţie de cel puţin 25%.

"Scenariul EURO 2020 fără spectatori la Bucureşti nu stă în picioare. Acum două săptămâni a avut loc un comitet interministerial în care avem deja un consens la nivel guvernamental, în sensul în care la EURO 2020 la Bucureşti vom avea cel puţin 25% din capacitatea stadionului ocupată. În cazul în care direcţia pandemiei este una pe care nu ne-o dorim, luăm în calcul şi un screening înaintea intrării pe stadion, adică o testare rapidă pentru spectatori", a afirmat el.

Burleanu a menţionat că FRF este pregătită în orice moment să testeze revenirea spectatorilor, scrie agerpres.ro.

"Noi suntem pregătiţi să organizăm în orice moment un meci test în competiţiile interne prin care să demonstrăm autorităţilor guvernamentale că prezenţa spectatorilor pe un stadion din România, până la un anumit procent, nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea şi siguranţa acestora", a explicat preşedintele FRF.

Competiţiile sportive din România, întrerupte la începutul lunii martie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, s-au reluat ulterior fără accesul spectatorilor, conform restricţiilor impuse de autorităţi.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală. Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

