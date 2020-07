Răzvan Burleanu, despre Covid-19 în Liga I: Greşeala a fost de a părăsi cantonamentele

Renunţarea la cantonamentele izolate pentru jucători a dus la apariţia unor focare de infecţie cu noul coronavirus în Liga I, consideră preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Cupa României s-a încheiat cu bine. Emoţiile cele mai mari le avem în continuare pe Liga I. La Liga a II-a avem date suficiente astfel încât indiferent ce se va întâmpla... Mai ales că la Liga a II-a avem un comportament puţin mai înţelegător din partea cluburilor. Nu mai puţin de trei echipe din Liga a II-a se află în momentul de faţă în cantonamente până la finalul acestui sezon, astfel că riscurile sunt mult mai mici la nivelul Ligii a II-a. Greşeala care s-a făcut (n.r. - la Liga I) a fost acea presiune din partea cluburilor, din partea jucătorilor, şi anume de a părăsi cantonamentele după cele două săptămâni. Cred că după ieşirea din cantonamente centralizate era aproape inevitabil să nu avem îmbolnăviri, să nu avem jucători pozitivi, mai ales că probabil nu s-a respectat întru totul protocolul medical în ceea ce priveşte traseul şi viaţa pe care fiecare dintre participanţi o are în afara activităţii sportive. Trebuie să luăm în calcul orice scenariu şi trebuie să fim pregătiţi pentru orice s-ar întâmpla, mai ales că profesioniştii spun că ne putem aştepta şi la un al doilea val în această toamnă. Aşteptăm şi noi să vedem toate aceste informaţii pe care le primim din partea autorităţilor. (n.r. - referitor la sezonul viitor) Cu siguranţă, costurile cele mai mari care trebuie să fie suportate sunt pentru echipele din eşaloanele inferioare. În momentul de faţă, dacă facem un calcul rapid, pentru tot ce înseamnă Liga II-a şi Liga a III-a presupune un cost de cel puţin cinci milioane de euro de testare pentru jucători, staff, în noul sezon competiţional şi acesta este un cost uriaş. Ca să nu mai vorbim de celelalte competiţii pe care le avem în organizarea federaţiei, nu mai puţin de 52 de competiţii. (n.r. - despre revenirea spectatorilor pe stadioane) Cunoaşteţi propunerea pe care noi am avansat-o încă de la început, şi anume ca zece la sută din capacitatea stadionului să fie ocupată cu tot ceea ce presupune distanţarea, dar şi în ceea ce priveşte toate procedurile pe fluxul spectatorilor. În momentul de faţă înţelegem tot acest context în care ne aflăm, astfel încât şi noi consuderăm că nu are niciun sens să forţăm autorităţile ca până la finalul acestui sezon competiţional să avem spectatori pe stadioane, fiindcă până la urmă obiectivul nostru este să putem să fim siguri că, în momentul în care vom deschide stadioanele, spectatorii nu vor fi sub niciun risc în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa acestora. Şi având în minte acest obiectiv, înţelegem tot acest context din care bineînţeles ne dorim să ieşim cu toţii cât mai repede", a declarat Burleanu, la microfonul televiziunilor care au transmis Cupa României.

FC Dinamo a confirmat, miercuri, 19 cazuri de infectare cu noul coronavirus în cadrul clubului, dintre care 18 jucători.

La CFR sunt zece cazuri pozitive, între care se află şi antrenorul Dan Petrescu.