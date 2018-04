Răzvan Burleanu și-a anunțat planurile, la două zile după ce l-a 'spulberat' pe Ionuț Lupescu: 'Celor care m-au criticat'

Răzvan Burleanu le-a mulțumit încă o dată celor care l-au susținut în drumul său spre al doilea mandat la cârma fotbalului românesc. Președintele FRF spune că nu a desfăcut încă șampania, ci a trecut la treabă cot la cot cu angajații.

"Mulțumesc tuturor pentru felicitări și pentru susținere! Le mulțumesc și celor care m-au criticat civilizat, am reținut câteva idei și din tabăra lor. La FRF munca a început din ziua 1 a noului mandat, am ținut ședința obișnuită de management, așa cum am anunțat chiar în plenul de ieri. Am văzut un pic ce a fost bine, ce a fost rău, și apoi am discutat ce avem de făcut acum, pe termen scurt. Football first!", a fost postarea lui Burleanu pe rețelele de socializare, conform Digisport.ro.

Miercuri, 18 aprilie, Răzvan Burleanu (33 de ani) a obținut 168 de voturi, în timp ce principalul său contracandidat, Ionuț Lupescu, a obținut doar 78 în alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal.