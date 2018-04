Răzvan Burleanu: Nu am emoţii, voi câştiga alegerile. Mă aşteptam ca Ionuţ Lupescu să apeleze la sprijin politic

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, la Pro X, că este încrezător că va câştiga alegerile de miercuri, subliniinc că nu este surprins că Ionuţ Lupescu a apelat la sprijin politic.

"Mă aşteptam ca Ionuţ Lupescu să apeleze la sprijin politic, pentru că acest comportament îl recomandă. Atunci când vezi că nu ai nicio şansă de a-i convinge pe membrii afiliaţi... Nu am emoţii, voi câştiga alegerile. Mi s-a pus eticheta că am fost pus politic la FRF, încercând să se găsească o justificare de ce un tânăr de 29 de ani la vremea respectivă, care nu făcea parte din sistem, din nicio structură mafiotă de fotbal, poate câştiga alegerile FRF. E foarte simplu de verificat. Nu există nicio dovadă că m-am văzut cu vreun lider al vreunui partid politic. Am avut exclusiv susţinerea membrilor FRF. Se spunea atunci că voi avea patru, cinci voturi... Nimic mai mult. Nu am avut nicio întâlnire cu Dumitru Dragomir până în mai 2014. Ceea ce mă face să fiu încrezător este că din 2014 peste 100 de membri afiliaţi mi-au dat votul lor. Deci şi acum mă bazez pe votul lor. Consider că, în proporţie covârşitoare, cei 255 de alegători sunt independenţi. Nu am găsit în programul lui Lupescu o singură idee care să contribuie la dezvoltarea fotbalului românesc", a declarat Burleanu, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, că singurul candidat la preşedinţia FRF cu care a discutat a fost Ionuţ Lupescu, la solicitarea acestuia, şi l-a asigurat pe fostul internaţional de toată susţinerea sa dacă va câştiga alegerile.

Întrebat dacă a discutat cu Ionuţ Lupescu sau cu actualul preşedinte al FRF, Răzvan Burleanu, despre alegerile de la forul fotbalistic intern, Dragnea a răspuns: "Singurul om cu care am vorbit a fost Ionuţ Lupescu. A fost singurul care m-a căutat acum o lună şi jumătate sau chiar două luni, mi-e greu acum să stabilesc exact perioada, şi mi-a spus despre intenţia sa de a candida. Mi-a prezentat elemente din programul lui şi i-am spus că dacă va fi ales preşedinte al federaţiei, atunci va avea toată susţinerea mea."

La alegerile de miercuri de la FRF candidează pentru postul de preşedinte Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan.