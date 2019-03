Răzvan Cuc apără constructorul Centurii Ocolitoare a Bacăului : A fost monitorizat cu dronele acasă. Lucrează eficient

Ministrul Transporturilor susține că omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, constructorul Centurii Ocolitoare a Bacăului, a fost monitorizat cu dronele la locuință, menționând că acesta este ținta unei campanii.

"Vorbim de un antreprenor foarte serios. Se face drama ca a oprit lucrarile, asa lucreaza dansul, 3 saptamani, lucreaza mai eficient decat alti antreprenori. Vad ca e suparare ca s-au inceput lucrarile la autostrada Moldovei, a fost monitorizat cu dronele, i-a fost monitorizata locuinta unde locuieste cu familia. Avem o probelma cu anterprenorii romani? Nu a mai ramas niciun alt antreprenor roman. Daca avem ceva si cu dansul sa-i spunem sa iasa si de pe piata si apoi nu mai avem niciun control pe constructia autostrazilor. Cum el reuseste sa depuna proiecte tehnice intr-o luna, desi are 9 luni, si altii depun in 9 luni, cum poate sa termine inainte de termen? Are utilaje aici, muncitori romani, altii vin cu 3 laptopuri. Daca noi spunem ca nu e un constructor serios, avem o probleme de identitate nationala si patriotism. E un antreprenor care daca era lasat in 2015 sa faca autostrada, era gata acum", a spus Razvan Cuc.