Răzvan Cuc, audiat în calitate de martor - Declarații la ieșirea de la DNA Timișoara

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost audiat la DNA Timișoara în calitate de martor.

„Am dat declarații. Dacă va mai fi nevoie, voi reveni și cam atât. (...) Am constatat că mai multe persoane așa au simțit ei nevoia la momentul acela să se laude, mă gândesc, cu faptul că m-ar cunoaște și că au vorbit cu mine. (...) Eu cu dl Căpraru am avut și am o relație de colegialitate în Camera Deputaților. Nu mi-a cerut niciodată nimic în afara sferii”, a spus Răzvan Cuc, la ieșirea de la DNA.