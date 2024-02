Răzvan Pîrcălabu (FRL) - Rezultatele de la Europene au fost satisfăcătoare, ne dau speranţe pentru turneele preolimpice

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că rezultatele sportivilor români la Campionatele Europene de la Bucureşti (5 medalii, din care 1 de aur, 2 de argint şi 2 de bronz) sunt satisfăcătoare şi îi dau speranţe înaintea turneelor de calificare la Jocurile Olimpice din aprilie şi mai, potrivit Agerpres.

"A fost o competiţie foarte reuşită din punct de vedere organizatoric, cu adevărat un succes. Iar ca performanţe a fost un concurs satisfăcător să spunem. Îmi pare rău că nu a reuşit şi Alexandra Anghel să-şi păstreze titlul european de anul trecut şi nu a putut să o învingă pe turcoaică în finală. La Zelenykh aveam speranţe în sufletul meu de luptător, dar ştiam că adversara din finală, ucraineanca (n.r. - Irina Koliadenko), este o nucă tare, pentru că are bronzul la Jocurile Olimpice. Kateryna e şi cu 5 ani mai mică, are doar 22 de ani şi un pic, deci e şi diferenţă de forţă, de experienţă. Dacă ne gândim că am avut trei finale mari la aceeaşi ediţie a Campionatelor Europene după foarte, foarte mulţi ani, atunci putem spune că e un concurs satisfăcător. Eu sunt mulţumit de rezultate, de prestaţia sportivilor noştri. Am văzut unde suntem ca nivel de pregătire la ora actuală. Iar rezultatele acestea ne dau speranţe pentru turneele preolimpice. Avem încredere în munca sportivilor noştri şi cu siguranţă ne vom califica la Jocurile Olimpice. Iar cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom face datoria faţă de delegaţia olimpică a României", a afirmat preşedintele.

Pîrcălabu a menţionat că la competiţia de la Bucureşti s-a realizat un record de participare, fiind prezenţi 1.147 de sportivi, antrenori şi tehnicieni.

"Faţă de acum cinci ani pot spune că am avut mai multă experienţă. Chiar dacă pot spune că ne-a dat puţin peste cap dispariţia Rin Grand Hotel, pentru că acolo se cazau toate delegaţiile... Pentru noi era o mină de aur acel hotel, iar acum am fost nevoiţi să căutăm nu mai puţin de 12 hoteluri pentru oaspeţii noştri. Mai ales că la această ediţie s-a înregistrat un record de participare. Am avut 1.147 de participanţi, cu tot cu staffurile tehnice, iar precedentul record era de 870. Apoi, am avut onoarea de a avea la Bucureşti trei sferturi din conducerea Federaţiei Internaţionale, în frunte cu preşedintele Nenad Lalovic, care e şi membru în Biroul Executiv al Comitetului Internaţional Olimpic, toată conducerea forului european şi oaspeţi de seamă din toate ţările de pe continent. M-a bucurat enorm că am avut sala plină, asta în condiţiile în care nu am avut promovare decât ce am reuşit noi pe reţelele de socializare şi nici transmisiuni la televiziunile din România. A fost extraordinar, a fost o mare încântare", a explicat el.

România are şanse să primească organizarea unei ediţii a Campionatelor Mondiale în 2026 su 2027, dar la Cluj-Napoca, deoarece Sala Polivalentă din Capitală nu corespunde cerinţelor pentru un asemenea eveniment.

"Am discuţii la nivelul Federaţiei Internaţionale pentru a candida în 2026 sau 2027 pentru organizarea unei ediţii a Campionatelor Mondiale de seniori la Cluj-Napoca. Ar fi prima oară în istorie când s-ar întâmpla acest lucru. Au mai fost Campionate Mondiale la Patinoarul din Bucureşti în 1967, dar doar pentru stilul greco-romane. Sper să obţinem organizarea, deşi nu este un lucru uşor, numai taxa de timbru este de 2,5 milioane de euro. Candidează 5-6 ţări foarte puternice în lumea luptelor, dar eu sunt optimist că dacă vom găsi sursele financiare necesare vom obţine organizarea. Bucureştiul nu, dar Clujul se mulează perfect pentru o asemenea competiţie majoră, cu acea sală formidabilă care e acolo. Aşadar un Mondial în 2026 sau 2027, cu calificări la Jocurile Olimpice, e posibil să avem în România", a spus preşedintele FRL.

"Nu ştiu dacă ar fi o palmă pentru autorităţile locale din Bucureşti faptul că am merge la Cluj cu Mondialele... dar la Bucureşti e clar că am fi depăşiţi. Vă daţi seama, acum au fost peste 1.100 de participanţi, la un Mondial ar fi mult mai mulţi, efectiv nu ai unde. Vă spun sincer că înainte de acest European eram aşa mâhnit. Pentru că nu poţi să fii confortabil, după ce mergi în toate capitalele şi vezi sălile acelea extraordinare, iar acasă, la Bucureşti, să te împiedici de borduri prin Sala Polivalentă. Dar Cluj-Napoca merită, pentru ce infrastructură are acolo, merită sută la sută", a adăugat Răzvan Pîrcălabu.

România a încheiat Campionatele Europene de lupte pentru seniori de la Bucureşti, găzduite de Sala Polivalentă, cu cinci medalii, una de aur, două de argint şi două de bronz.

Bilanţul "tricolorilor" cuprinde o medalie de aur câştigată de Andreea Beatrice Ana (cat. 55 kg), două de argint, cucerite de Kateryna Zelenykh (cat. 65 kg) şi de Alexandra Anghel (72 kg), şi două de bronz, obţinute de Denis Florin Mihai (cat. 55 kg) şi Răzvan Arnăut (cat. 60 kg), ambii la greco-romane.

România a participat cu 30 de sportivi la Europenele de la Bucureşti, câte 10 la fiecare stil.

Anul trecut, sportivii români au reuşit pentru prima oară după 43 de ani să cucerească două medalii de aur la aceeaşi ediţie a Campionatelor Europene. La CE de seniori de la Zagreb, România a cucerit cinci medalii, dintre care două de aur, obţinute de Andreea Beatrice Ana, la cat. 55 kg, şi Alexandra Nicoleta Anghel, la cat. 72 kg, şi trei de bronz, câştigate de Cătălina Axente la cat. 76 kg, de Kriszta Tunde Incze, la cat. 65 kg, şi de Denis Florin Mihai, la cat. 55 kg (greco-romane).