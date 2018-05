Reacția celor doi tineri lăsați INCONȘTIENȚI, în Centrul Vechi, după ce au fost bătuți de alți 5 bărbați - VIDEO

Scene înfiorătoare au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în București! Aproximativ zece tineri, între care și două fete, au fost implicați într-o bătaie generală. Doi tineri au fost bătuți până au fost lăsați inconștienți, pe asfalt, în Centrul Vechi.

Poliția Capitalei spune că știe de incident și că a discutat cu victimele, care le-a transmis că nu vor să depună plângere. Totuși, DGPMB s-a autosesizat și a deschis un dosar sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice.

Citește și: Ofertă nesperată pentru„Diamantul” lui Becali! Suma uriașă pe care o cere latifundiarul din Pipera

”In aceasta dimineata, prin apel 112, a fost sesizat un incident, pe raza sectorului 3, in zona Centrului Vechi. Politistii Sectiei 10 ajunsi la fata locului au identificat 3 barbati, doi dintre ei precizand ca au fost implicati intr-un conflict fizic. Nu au dorit sa depuna plangere si nici sa fie transportati la spital, pentru ingrijiri. Au precizat ca analizeaza, daca vor formula sau nu plangere impotriva celor care i-au agresat.

Pe baza imaginilor aparute in spatiul public, DGPMB s-a sesizat din oficiu, prin Sectia 10 Politie, sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, in vederea identificarii tuturor participantilor si pentru aplicarea masurilor legale.”, precizează Poliția Capitalei pentru STIRIPESURSE.RO.

Citește și: Lovitură de teatru! Ce s-a aflat despre fabrica pe care o lăuda premierul Viorica Dăncilă – „Afirmația este falsă” .