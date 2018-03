Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că decizia privind propunerea de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, o va lua după Paşti. Liviu Dragnea a spus luni, că nu a discutat cu președintele pe această temă.

„Nu am discutat cu președintele pe această temă. Ce speranțe să am eu?”, a declarat Dragnea, întrebat dacă are speranțe că Iohannis va decide revocarea lui Kovesi.