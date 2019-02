Reacția lui Mircea Badea după ce Kovesi a fost pusă sub acuzare: 'Va intra la pușcărie. A făptuit penal foarte mult'

Mircea Badea a avut o primă reacție miercuri seară după ce Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub acuzare pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

”E o seară pe care am așteptat-o de mult timp. Eu cred că Kovesi va intra la pușcărie. Trebuie să umfle pușcăria tot restul vieții sale. A făptuit penal foarte mult. Suntem în Stat de Drept și doamna Kovesi trebuie să plătească. Cea mai ușor de demonstrat acuzație din tot ce are este mărturia mincinoasă. Asta mi se pare foarte puternică. Kovesi a declarat sub jurământ, ceea ce înseamnă că ești pasibil de pușcărie pe bază de mărturie mincinoasă”, a declarat Badea.