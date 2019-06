Reacția SRI după puternicul atac informatic asupra mai multor mari spitale din România

Serviciul Român de Informații anunță printr-un comunicat de presă că există atacuri cibernetice la patru spitale din țară: Victor Babeș (București), Huși, Dorohoi și Cărbunești.

„Din datele pe care le detinem pana acum, urmare a semnalarilor primite de CERT RO la nr special 1911 si transmise mai departe catre Centrul National Cyberint am constatat ca sunt afectate de ransomware ul BadRabbit 4 spitale: Victor Babes - Bucuresti, Husi, Dorohoi si Carbunesti. O echipa a CNC a plecat la Victor Babes pentru a analiza situatia si a ridica artefactele care ne permit sa intelegem cum are loc infectia si ce masuri trebuie luate pt a o opri. Din analizele preliminare efectuate reise faptul ca pt oprirea infectiei este suficienta intalarea oricarui produs antivirus recunoscut in domeniu. Cel mai probabil infectia se bazeaza pe inginerie sociala (pacalirea utilizatorului) si nu pe exploatarea unei vulnerabilitati (slabiciuni) a sistemului. Ransomwareul nu este de mare complexitate, fiind detectabil de care orice produs antivirus clasic.”, transmite SRI.

Sorina Pintea, decizie de ULTIM MOMENT după atacurile cibernetice: 'Voi face plângere la DIICOT'

De asemenea, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că, până la acest moment, există atacuri cibernetice în cinci spitale din Capitală, unul dintre acestea fiind Spitalul „Victor Babeș”, celelalte urmând să fie identificate.

„Avem informații că există atacuri cibernetice asupra unor cinci spitale din București, unul fiind Spitalul „Victor Babeș”. Pe celelalte le identificăm. Am solicitat direcțiilor de sănătate publică din țară să ne transmită dacă în raza coordonată există spitale afectate. Incidente izolate au mai existat. Incidente când spitalele și-au pierdut datele care au fost recuperate de informaticieni sau contra cost. Ultimul este spitalul din Huși, care și-a pierdut toate datele referitoare la pacienți”, a declarat Sorina Pintea, într-o conferință de presă.